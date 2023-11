40 años del vuelo 011 de Avianca: relato del accidente en el que murieron 181 personas

Este 27 de noviembre se cumplen 40 años de la tragedia del vuelo 011 de Avianca, accidente en el que murieron 181 pasajeros que iban camino a Barajas, España, para hacer una escala que los llevaría a Bogotá.



En las horas de la mañana, Raquel Melero, de la Biblioteca Municipal Almudena Grandes de Madrid, habló con ‘Blu Radio’ para contarle a Colombia que desde España se está haciendo un homenaje a las víctimas del suceso.

“Hoy se acaba una serie de actividades que nosotros le dimos un nombre de proyecto cultural, Avianca 011 in memoriam. Desde el año pasado venimos recordando el accidente que hoy cumple efectivamente 40 años del fatídico accidente”, declaró Melero.



“Entre las víctimas murieron colombianos, mexicanos, norteamericanos, españoles, peruanos, uruguayos, de todas las nacionalidades del mundo. El número exacto de colombianos no lo sabemos. Lo que sí que tenemos claro es que en ese terrible accidente falleció Marta Traba y que es una de las homenajeadas durante las actividades de este año”. Raquel describe a la escritora y crítica de arte como una mujer adelantada a su tiempo, que partió la historia del arte colombiano y latinoamericano en dos.

La historia del vuelo

Entre las actividades del homenaje, se llevó a cabo una exposición con el informe de AENA de la caja negra de la aeronave, del que se entiende que el accidente ocurrió tras una serie de fallas de la tripulación y de la torre de control, combinadas con un posible desconocimiento de las alertas del avión.



El vuelo salió de París en la noche del sábado 26 de noviembre de 1983. El destino final de la aeronave era Bogotá, pero para eso debían hacer una primera escala en el aeropuerto de Madrid-Barajas.



La aeronave, comandada por el piloto Tulio Hernández, era un Boeing 747-283B, en su momento el avión de pasajeros más grande del mundo. Según las investigaciones de Pedro Carvalho, de ‘El Confidencial’, Hernández tenía más de 35 años de experiencia con Avianca y 23.215 horas de vuelo acumuladas en su carrera. Además, el copiloto, Eduardo Ramírez, contaba ya con 14 años de experiencia.

Recopila Carvalho que el piloto y el copiloto leyeron mal la carta de navegación y su altitud, por lo que hicieron el giro para aterrizar mucho antes de lo que debieron haberlo hecho. El avión empezó su descenso sin una pista de aterrizaje cerca, y el controlador aéreo no verificó la posición real reportada por la tripulación.



“Too low terrain! Pull up! Pull up!”, alertó la caja negra, avisándole a los pilotos que estaban por debajo de la altura mínima, y que debían ascender de inmediato. “¡Cállate, gringo! ¿Qué me estás pitando aquí?”, se escucha a Hernández gritarle a la caja en la grabación rescatada por la Biblioteca Municipal Almudena Grandes de Madrid.



Momentos después, la aeronave hizo contacto con una colina en la localidad madrileña de Mejorada del Campo. Hernández respondió con una maniobra para ascender, pero era muy tarde. El Boeing volvió a colisionar tres segundos después, se desestabilizó, empezó a girar sin control, chocó su ala contra el suelo y se prendió en llamas.



Fallecieron los 23 tripulantes y 158 pasajeros. Sobrevivieron apenas 11 personas, pero todos malheridos y en estado grave, para marcar lo que ha sido, según Carvalho, la segunda mayor catástrofe aérea por número de víctimas ocurrida en España.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

