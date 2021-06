Pasó de vivir en la calle a trabajar con J Balvin y Bad Bunny

Lex Borrero, de 35 años, es el rostro detrás del impulso de las carreras musicales de artistas como Kali Uchis.



Este bogotano se ha posicionado como uno de los ‘gigantes musicales’ en la industria latina, pues es el CEO y cofundador de ‘NEON16’, una prestigiosa productora.



Después de su apertura, hace poco más de 24 meses, la empresa fue seleccionada como la compañía musical más innovadora del año por la revista ‘Fast Company’.



Por esta exitosa firma han pasado otros enormes artistas como J Balvin, Selena Gómez, Bad Bunny, Lauren Jauregui, Llane y Sech.



El socio de Borrero es el productor Tainy, con quien iniciaron su proyecto cuando estaban en Japón.



“Tras varios años entre Nueva York, Los Ángeles y Toronto decidí darme un respiro y me fui a Miami. Ya conocía a Tainy, pero no éramos cercanos. Tiempo después salí por mi correo y, vaya sorpresa, él era mi vecino. En ese proceso, nos conectamos en muchos puntos personales y empezamos a trabajar. En medio de un viaje a Japón, decidimos fundar ‘NEON16’, un lugar inspirado por el arte, la música y el diseño. Neón, porque nos encanta la cultura japonesa y el 16 porque ambos iniciamos en la industria a esa edad” contó Borrero a ‘Forbes’.

Inicio en la industria

Pese a que en la actualidad es un reconocido empresario, sus inicios por tratar de conseguir una oportunidad en la industria musical lo llevaron a vivir algunas situaciones impactantes



Lo curioso es que, cuando era niño, Lex quería ser arquitecto, pues tenía claro que ese era su sueño.



“Yo no fui un niño que crecí queriendo estar en el negocio de la música. Yo de verdad siempre quise ser arquitecto, me encanta la creación de las cosas. Pero como nos pasa a todos en la vida, se me movieron algunas cosas y llegué al negocio de la música, además, estaba en un punto en el que me acababa de graduar de bachillerato”, detalló a ‘CNN’.



Su pasión por la arquitectura, para ese entonces, se combinó con sus habilidades para la producción musical.

El empresario contó al citado medio que, cuando tenía 16 años, surgió la oportunidad de firmar y producir, en compañía de Roc Nation, la música de un joven talento de Miami.



Ante esa oferta planteó cuál sería su futuro. “Me dije: ‘ok. ¿Qué hago con mi vida?, ¿Será que voy a la universidad y termino de ser un arquitecto? ¿O me tiro a tratar de ver qué es esta cosa que se llama el negocio de la música?”.



Sobra aclarar cuál decisión tomó.



Aseguró que su destino como productor musical se consolidó por completo luego de ver un anuncio en la revista ‘Scratch Magazine’.



“Yo fui, llamé, le mandé mis producciones a la compañía con un CD que uno tenía que mandar en el correo porque no estábamos en la época del internet como ahora. Y, en ese punto, decidí que me iba a Nueva York a tratar de ser parte de esta competencia”, indicó.



Justo entonces tuvo que afrontar algunas situaciones complejas.



El envío del disco le abrió las puertas para realizar unas pasantías en un estudio discográfico de Nueva York. A la par, consiguió trabajo en un call center de Miami para solventar su día a día. Sin embargo, los gastos de vida eran altos y su situación económica empezó a caer en declive. El empleo no fue suficiente.

Terminó viviendo en las calles y durmiendo en las vías del tren de Nueva York por todo un año.



“En ese proceso se me acabó el dinero y terminé durmiendo en las calles, levantándome orinado, me despertaba con la camisa toda mojada. Me tenía que bañar en en baños regulares, no duchas, sino baños, con un vaso y echarme agua”, afirmó.



Debido a la crítica situación económica se quedó atorado en la Gran Manzana, lugar en el que vivió con dificultades, aunque, según ha dicho, estuvo en el ‘sitio correcto’ pese a la precariedad de sus condiciones.



“Llegué a Nueva York en el momento indicado. Era el centro creativo de la música. Recuerdo que me paraba afuera de las disqueras, sobre todo de Universal, en medio del invierno esperando a los ejecutivos para entregarles mi disco de producción. También llegué a ir a Sony Studios y le di al papá de Beyoncé uno de mis CDs, a la gente de 50 Cent y de Jay-Z”, contó a ‘Forbes’.



Gracias a su empeño logró superar aquellos malos ratos y encaminó su historia a una nueva oportunidad.



“Después de un año de pasarla dura, de dormir en sótanos, en toda clase de cosas, en iglesias”, se le presentó la chance de regresar a Miami, al menos durante una semana, para presentar su disco. “Se me abrió una oportunidad de poder vender mi primera producción y tener mi primer trabajo en la industria de la música”, dijo a ‘CNN’.



Y la perseverancia dio sus frutos: consiguió entrar a la industria, mejoró su vida y, poco a poco, se posicionó como uno de los nombres propios de la producción musical latina más importantes de la actualidad.



Por los estudios de ‘NEON16’ ya han pasado varios artistas reconocidos, sin embargo, según Borrero, una de las experiencias más llamativas se dio a inicios del proyecto.



“Es chistoso, porque el primer proyecto que trabajamos desde el estudio nuevo, que en ese tiempo no estaba ni construido, era una casa, unos cuartos y unos parlante, fue el de Kali Uchis”.



El disco fue ‘Sin miedo (del amor y otros demonios)’, del cual hace parte la canción ‘Telepatía’, tema que se hizo viral en plataformas como TikTok y que, además, se posicionó entre los primeros números de listados internacionales realizados por Spotify o Billboard.



También surgió la posibilidad de producir la banda sonora de la película de ‘Bob Esponja’. “Acababa de llegar a México para los Spotify Awards y le dije a Tainy, ‘yo pienso que deberíamos hacer todo el proyecto, pienso que hay mucho que le podemos dar'”, declaró a ‘CNN’.



Debido a ello se creó ‘Agua’, una canción de J Balvin y Tainy, la cual ha sido de las más escuchadas y reconocidas.



“Poder tener una canción como ‘Agua’ en un verano tan apagado por el covid-19 le trajo felicidad a los niños. A todas las familias. Yo salía a veces a comprar algo en el mercado y veía a la gente con la música en el carro y dije es eso, esas son las cosas que a mí me hacen muy feliz”, puntualizó.



En la actualidad, su productora se está expandiendo. Se dio un convenio con Tommy Mottola, el magnate musical, y Range Media, para crear ‘NTERTAIN’, una compañía que se enfocará en la búsqueda y representación de artistas latinos.

“Juntos, durante la cuarentena, resucitamos el nombre de ‘NTERTAIN’ y nos juntamos con una compañía que se llama Range Media Partners, que es una compañía que habíamos también ayudado a fundar durante la cuarentena y es una potencia en Hollywood. Juntos empezamos ‘NTERTAIN’ que ahora va a ser una productora, un desarrollador, una compañía de streaming de contenido latino, mucho más allá de lo que se ha visto”, concluyó.



Hay, entonces, más proyectos en el camino de este colombiano que expande sus fronteras y representa el talento latino en la industria musical internacional.

