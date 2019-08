La historia de la exactriz porno que ahora vive en la indigencia

Cuando las personas escuchan el nombre de Jenni Lee aún saben quién es. Lee fue una estrella de películas porno de la que se desconocía su paradero desde el 2016. Hoy en día vive en la indigencia; un documental de televisión la encontró, por casualidad, durmiendo en los túneles subterráneos de Las Vegas, Estados Unidos.

Su nombre real es Stephanie Sadorra, nació en Tennesse y actualmente tiene 36 años. A sus 19 incursionó en el mundo del modelaje, luego se dedicó al striptease y dos años después, cuando tenía tan solo 21, debutó como Jenni Lee en la industria del porno.



Sadorra tuvo gran éxito como actriz para películas de adultos; llegó a trabajar para reconocidas revistas como 'Hustler' y 'Penthouse'. La última producción pornográfica en la que apareció fue 'Horny Housewives 4', en el 2016 y desde ese año no se supo más de su vida como artista.



Su paradero era desconocido y sus biografías terminaban allí, hasta que, recientemente, fue encontrada en Las Vegas por un programa de televisión holandesa cuando hacían un documental sobre el sistema de túneles subterráneos, construidos para proteger de inundaciones a la ciudad.



Integrantes del programa 'Ewout &', del canal RTL 5, hallaron a la exactriz en ese laberinto bajo tierra con su pelo recogido, bastante delgada y con su dentadura deteriorada.

En el video, se puede ver cuando el entrevistador le pregunta acerca de su trabajo antes de vivir en los túneles, a lo que Stephanie contesta: "en pornografía, como actriz". Con algo de timidez, la mujer dice: "En realidad, me hice muy famosa. Solía estar bastante buena".



Sadorra también les cuenta que es feliz allí y que tiene todo lo necesario para vivir. "No es tan difícil como se podría pensar. Todos son buenos con todos, algo que no suele pasar. Las dificultades crean camaradería. No tengo agua potable, pero me gusta estar acá", afirma.



"Todavía debo estar entre las 100 mejores en alguna lista en alguna parte", concluye Sadorra, quien no está del todo equivocada, pues aún figura en el número 119 de las mejores actrices porno del mundo, según un famoso sitio de suscriptores.



De acuerdo al documental, en dicho lugar donde vive Lee habitan personas desde hace muchos años, sin embargo, es peligroso pues cuando llueve el nivel de agua sube demasiado.



