Así ha sido la vida de algunos ganadores del Baloto y la lotería

¿Quién no quisiera ganar el Baloto o la lotería? Posiblemente es el sueño de muchas personas que quieren solucionar dificultades económicas o cambiar su estilo de vida con estos premios.



Sin embargo, solo unos pocos individuos han tenido ese privilegio; de acuerdo con datos de ‘Portafolio’, existe una probabilidad en 15 millones de ganar el premio mayor. Para ir a la fija y obtenerlo se tendrían que gastar unos 45 mil millones de pesos y jugar cada una de las combinaciones posibles.

(Puede leer: Baloto Revancha alcanza acumulado récord de $ 64.000 millones).

En los 20 años que lleva el Baloto en Colombia, 103 ciudadanos han corrido con la suerte de volverse multimillonarios y se han entregado un total de 1,7 billones de pesos en premios. La mayoría del botín se lo han llevado habitantes de Bogotá (34 veces), Medellín (13), Cali (7) y Bucaramanga (4).



Como el Baloto, los juegos de azar son populares en todo el mundo y, aunque se tiende a pensar que las personas que triunfan en ellos tienen la vida solucionada, tanto dinero puede llegar a ser motivo de muchas situaciones desafortunadas, como en el caso de algunos ganadores que han revelado cómo cambiaron sus vidas después de haber ganado los premios gordos.

Victoria

Esta mujer, cuyo nombre real y ubicación se mantiene en el anonimato, ganó el Baloto en un pueblo pequeño de Colombia hace más de 10 años y contó su historia en el 2017.



Explicó que cuando recibió la noticia estaba viendo la televisión con más personas, y, al anunciar el número ganador, todos estaban decepcionados por no haber ganado nada.



Lo que no sabían es que ella se había ganado el premio mayor y estaba conmocionada por lo que estaba ocurriendo. A pesar de su emoción, prefirió guardar el secreto a su comunidad para evitar problemas.



Si bien Victoria podía darse muchos lujos en ese momento, decidió comprarse un carro usado de 20 millones de pesos para que su premio se notara lo menos posible. Su modestia duró poco, ya que confesó que al año siguiente compró con su novio un apartamento de 500 millones de pesos y gastó más dinero en viajes y regalos para su familia.

(Le puede interesar: ¿Qué hacer con el dinero después de ganarse un premio millonario?).

Pero, tristemente, su vida de ensueño empezó a nublarse años después, pues sus seres queridos se alejaron, se separó de su pareja e invirtió alrededor de $1.000 millones en un negocio que no dio frutos.



En el 2017, cuando decidió contar su historia, concluyó que el dinero no trae la felicidad, sino que es solo una herramienta para vivir momentos inolvidables.

ganadora Baloto Esta mujer ganó alrededor de 6 mil millones de pesos hace más de diez años. Esta mujer ganó alrededor de 6 mil millones de pesos hace más de diez años.

Pedro Quezada

Este dominicano, que en ese entonces tenía 45 años, ganó la lotería de Estados Unidos en el 2013.



Quezada era padre de familia y tenía una tienda de abarrotes en Passaic, Nueva Jersey, a donde había emigrado hacía más de tres décadas.

(Si nos ve desde la app de EL TIEMPO, puede ver la ubicación del mapa aquí).

El día en que ganó su premio, apareció en la prensa con su cheque de 338 millones de dólares, una de las cantidades más grandes ofrecidas hasta ahora. Con su dinero prometió que iba a ayudar a muchas personas, especialmente a sus vecinos, a quienes les aseguró que iba a pagar su renta.



A su alrededor todos se los tomaron en serio y ese mes no pagaron la mensualidad de sus hogares, por lo que el arrendador fue a buscar a Quezada para cobrarle. Pedro no pagó el valor de esos arriendos y todos sus vecinos se convirtieron en sus enemigos.



Meses más tarde, Inés Sánchez, su pareja por más de 10 años, lo demandó para que le diera la mitad del dinero, pero el abogado de Quezada logró mantener su premio intacto justificando que la pareja no estaba casada.

(Lea también: ¿Qué debe hacer quien gana el chance, la lotería o el Baloto?).

A este escándalo se le sumó otra demanda en septiembre de 2017, cuando la hija de su expareja Sanchéz demandó al dominicano de haberla asaltado sexualmente y Quezada fue enviado a prisión.



Dos meses después obtuvo la libertad condicional. Lo último que se supo de su caso fue que tenía que comparecer ante el juez cada semana y, si era declarado culpable, se enfrentaría a 20 años de cárcel.



Su desafortunada historia fue contada por ‘Univisión’ en 2017.

ganador lotería Conozca la historia completa de Pedro Quezada Conozca la historia completa de Pedro Quezada.

¿Existe algún secreto para ganar el Baloto o la lotería?

A pesar de que el dinero en exceso puede desatar problemas, mucha gente sigue intentando descubrir si hay una fórmula mágica para tener el número ganador.



Incluso, existe un hombre llamado Richard Lustig, quien ganó siete veces la lotería y reveló sus secretos en el libro ‘Aprenda cómo aumentar sus posibilidades de ganar la lotería’, justo antes de morir en el 2018.



En su obra incluye ‘tips’ como jugar con regularidad, escoger números superiores al 31, participar en equipo y siempre estar atento a la cifra acumulada.

(Siga leyendo: ¿Quién es el hombre que se ganó un millonario chance en Manizales?).

RICHARD LUSTIG SCAM OR NOT LOTTERY DOMINATOR - WINNING LOTTERY METHOD & LOTTERY WINNER UNIVERSITY https://t.co/8VwZnc5MRl pic.twitter.com/OWlj6YDlHo — LotteryPIMB (@LotteryPimb) December 10, 2019

(Si nos ve desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Sin embargo, no hay nada que garantice al 100% el éxito en estos juegos. Para ganar en Colombia, hay que acertar de cinco números escogidos de 1 a 43, lo que da 962.598 combinaciones posibles. Y éstas hay que combinarlas con 16 posibilidades más, que son las de la ‘súper balota’.



Ser uno de los afortunados puede causar mucha presión, por lo que el ganador tiene hasta un año para reclamar el premio. Y, aunque parezca increíble, no todos han usado su dinero, pues en el 2010 hubo dos personas que no fueron a buscar sus premios de más de 10 mil millones de pesos.



Lo cierto es que, aunque el dinero no compra la felicidad, puede llegar a ser muy útil y beneficioso si se administra con prudencia.



Hace unos días el presidente de Coljuegos, César Augusto Valencia Galiano, hizo una serie de recomendaciones a quienes hacen este tipo de apuestas, en desarrollo de la celebración del Día Internacional del Juego Responsable; entre ellas, hizo un llamado para que los colombianos jueguen en sitios o páginas web autorizadas por el regulador, recordando que los juegos de suerte y azar son una alternativa de entretenimiento únicamente para mayores de edad.

(Lea: ¿Por qué demolieron el casino Trump Plaza en Nueva Jersey?).

Tendencias EL TIEMPO