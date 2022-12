En medio de la buena participación de la selección de Senegal en el Mundial de Qatar 2022, muchos internautas han recordado el escándalo mediático que vivió Papiss Cisse, un jugador de Senegal quien actualmente juega de delantero en el Amiens S.C de la Ligue 2.

En el 2015, cuando Cissé jugaba en Newcastle de Inglaterra no solo era noticia por sus buenas actuaciones dentro del campo, si no por la polémica forma en la que contrajo matrimonio.



En ese año, el club del norte de Inglaterra le dio unos días de vacaciones al futbolista. Cissé en ese momento estaba saliendo con la modelo y ex Miss Newcastle, Rachelle Graham, y le comentó que iba a viajar a París para disfrutar de los días libres que tenía.



Desde que el hombre viajó dejó de contestarle los mensajes a Graham, sin embargo, a los pocos días a través de las redes sociales se dio cuenta la razón de por qué no le contestaba. Lo que sucede es que el futbolista se había escapado al país francés para casarse con la jugadora de vóley de su país, Awa Diallo, con quien salía desde hacía un tiempo.



“Estoy herida y disgustada de saber que Papiss se casó sin que yo lo supiera después de que pasamos tanto tiempo juntos recientemente”, le comentó Graham al diario ‘The Sun’. Además, añadió: “Pero es su vida y si esto es lo que ha elegido hacer, no hay mucho que pueda hacer al respecto. Solo desearía que tuviera la decencia de decírmelo primero”.



De esta polémica Cissé no habló personalmente, pero un amigo cercano a él habló con el medio ya mencionado. "Rachelle no es su novia y no han tenido una relación adecuada durante mucho tiempo", explicó en defensa del deportista.

Según el ‘Daily Star’, el senegalese no solo salía con la ex Miss Newcastle, sino que también salía con la jefa de un estudio de baile, Natalie Gibson, con quien, al parecer, también había hecho planes a largo plazo.



Actualmente, Papiss sigue casado con Diallo y como fruto de su amor nació un niño. Además, juega en la segunda división del Balompié francés. Durante este mundial, Cissé no pudo acompañar a sus compañeros en la cancha, pero los alienta de forma incondicional desde lejos.

