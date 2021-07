Del campo a Instagram: la historia de 'El Borrego', el niño agricultor

En Colombia se suele creer que los niños y los jóvenes ‘no saben nada del país’. A menudo son enviados a investigar, indagar y consultar qué es lo que afecta a la economía nacional. Entre más profundo se ‘escarba’, más dilemas salen a la luz.



De todas formas, hay casos de excepción. Existen pequeños inusuales que, de vez en cuando, a muchos les brindan una chance de esperanza.



Carlos Alberto Díaz Colmenares, de 14 años, es el claro ejemplo de un niño que comprende lo que es ser campesino en Colombia y, además, busca romper ese ‘estereotipo’ que llevan a cuestas la gran mayoría de jóvenes en el país.

En redes lo conocen como ‘El borrego’, un apodo que le puso Andrés, uno de sus hermanos mayores, hace unos años.



Carlos tiene el cabello rizado y de color negro, característica que lo identifica y que, de hecho, fue el punto de partida de su inusual sobrenombre.



En la actualidad vive en una granja ubicada en el municipio de San Francisco, en Cundinamarca. Pero, ¿qué hace especial a ‘El Borrego'?

La historia de un niño que ama el campo colombiano

Este joven, nacido en 2007 en Bogotá, fue criado en La Vega.



“Yo fui a Bogotá solo a nacer”, recuerda.



Viene de una familia campesina, conoce la agricultura nacional y busca llevar un valioso mensaje a los colombianos por medio de sus redes sociales.

Durante los trece años de convivencia en un lugar distinto al de las grandes ciudades del país, don Carlos, el papá de ‘El borrego’, fue quien empezó a inculcarle el amor por el campo.



La familia está conformada por don Carlos y Gloria Janeth, su esposa; sus hijos Andrés, Juan David, Ximena y, por último, Carlos, ‘El borrego’.



Aunque en la granja no viven Ximena ni Andrés, Carlos dice que ellos los visitan muy seguido. También destaca el cariño y el apoyo que le brindan sus familiares en este proyecto de viralizar la vida en el campo.



“Al inicio mi papá nos regañaba por los vídeos, pero porque él trabaja mucho y pensaba que estábamos haciendo videos de bromas. Luego se dio cuenta de que hacíamos un contenido importante, algo más serio y positivo. Ahora toda la familia nos apoya mucho más y nos brindan las ayudas necesarias para hacer los vídeos”, señala .

‘Los pequeños cambios después van a ser grandes’

Carlos tiene escasos 14 años, pero lo que ha vivido le permite tener una mirada crítica sobre una realidad que no ha tenido la atención requerida: el trabajo del campesinado colombiano.



“Me gusta llevar ese mensaje de apoyo al campesinado porque es una labor dura, ya que la conozco me he dado cuenta de que no la reconocen como se debería. Mi idea es poder empezar a generar pequeños cambios que después van a ser grandes”.

‘El borrego’ comenzó a sembrar plantas en un pequeño invernadero reciclado que le fabricó su papá. Por aquel momento vivían en un apartamento de La Vega, pero con la llegada de la pandemia surgió la posibilidad de visitar más la granja familiar, ubicada a unos kilómetros de distancia.



“Cuando mi papá vio que ya era hora de sembrar las semillas que me regaló me llevó a la granja para enseñarme cómo hacerlo. Como ya era época de pandemia empezamos a ir más seguido hasta que un día ya nos trasteamos del todo”.



El joven recuerda que una noche se quedaron a dormir y, pese a que la construcción era antigua y no contaba con las adaptaciones necesarias, decidieron no abandonarla. En julio de 2020 comenzó este camino de aprender a vivir de la tierra y lo que les provee.



“Me gustaría recordar la fecha exacta en la que decidimos quedarnos a arreglar la finca y no volver al apartamento”, asegura.



La granja estaba construida con parales de guadua y tejas muy antiguas, tanto que Carlos caminaba y de repente caían pedazos del techo a su lado. Poco a poco y con mucho esfuerzo la granja ha sido remodelada y adaptada para que los integrantes de la familia puedan habitarla con tranquilidad.



‘El borrego’ no trabaja solo. Junto con Juan David, su ‘hermanager’, han logrado viralizar algunos videos que son muy útiles para personas que estén interesadas en comenzar a vivir una vida más verde.

Es más: su hermano renunció a su trabajo en la caótica capital de Colombia para ir a acompañar a su familia en el campo. “Mi hermano compró todo para iniciar con el canal. Él sabe editar y yo hablo hasta por los codos, así que desde el inicio sabíamos que esa sería nuestra labor. Cumplimos un año con el canal y estamos muy felices porque a la gente le gusta mucho lo que compartimos”.



Por medio de su cuenta de Instagram, de TikTok y su canal de YouTube, ‘El Borrego’ da a conocer el diario vivir de un niño en una granja, brinda consejos sobre cómo cuidar el medio ambiente y usa las tendencias para difundir mensajes importantes sobre la labor del campesinado colombiano.



En su momento, ‘El Borrego’ también utilizó sus canales digitales para dar a conocer las problemáticas de algunos campesinos. Con sus videos llevó el importante mensaje de valorar el trabajo que lleva meses cosechar.

Respecto a algunas problemáticas que el joven mencionó en su video, Martín Vargas, líder agrario de Campoalegre, dijo a EL TIEMPO en una entrevista reciente que el arroz se cultiva a pérdidas ya que los costos de producción de una hectárea son de 8.5 millones de pesos, mientras que los ingresos por ventas son de unos 7 millones.



Además, ‘El Borrego’ conoce lo que es pasar por sequías y por meses de lluvia. Ha visto cómo a sus vecinos se les arruinan sus cultivos por diversos factores naturales.



También ha vivido en carne propia lo que es perder meses de trabajo en un segundo.

‘Perdimos tres meses de cosecha en tres días’

En el campo, según dijo, son muy unidos. Él no tenía experiencia cosechando a gran escala, pero sí las ganas. La fascinación. Era el momento.



Fue entonces cuando sus vecinos se unieron y le ayudaron con el proceso.



Se sembraron 1.200 plantas de tomate. Las tuvo que cuidar con paciencia, dedicación y esfuerzo para que crecieran.

Su ‘hermanager’ se había dedicado tres meses antes de la siembra a regar los cultivos desde muy temprano, por lo tanto, estaba un poco más acostumbrado y capacitado para llevar a cabo el riego de los tomates. Esto fue de mucha ayuda.



Sin embargo, luego de unos tres meses de trabajo duro apareció uno de los némesis de los agricultores: un hongo. En cuestión de tres días dañó toda la cosecha.



‘El Borrego’ vio cómo el trabajo de meses se reducía a un enemigo microscópico que los obligó a deshacerse de casi todo el tomate. “A nosotros nos sirvió de reflexión, pero, por ejemplo, aquí hay personas a las que les pasó y vivían de esas cosechas. Más allá de verse como una enseñanza, es el enorme problema de: ¿qué sigue cuando eso pasa?, lo más probable es que le toque endeudarse para volver a comprar las semillas y duplicar las horas de trabajo para tratar de recuperar algo de lo que perdió”.

Solo sobrevivieron 20 plantas al fatídico percance.



¿Qué hizo tras ello? Sobreponerse. No había de otra. En muchas ocasiones ha dicho que esa pérdida del tomate por lo menos le dejó algunas lecciones para aplicar en una próxima oportunidad de cosecha.



“Esta es una historia para reflexionar y comenzar a valorar los precios. Es mejor comprar los productos a su precio normal, en la plaza pedir rebajas no debería suceder, porque hay meses de trabajo, esfuerzo y dedicación para tener ese alimento apto para su consumo”, puntualiza.

‘Si le va bien al campesino le va bien a todo el mundo’

‘El Borrego’ es un niño que deja ver en su sonrisa la esperanza que caracteriza a la juventud colombiana. Su alegría y espontaneidad son sinónimo de creer en un mejor futuro. Su espíritu es de compromiso y, sobre todo, de amor por la tierra.



Aunque en la actualidad el campo se ha visto afectado, ‘El Borrego’ cree que llegará un día en el cual pueda ayudar a su comunidad.



¿Su proyecto de vida? Estudiar zootecnia y, en un futuro no muy lejano, crear un mercado nacional con el que cualquier persona pueda acceder a los productos trabajados por campesinos colombianos.



“También me gustará hacer un mercado. Yo conozco a un señor que se llama Alberto, a veces cuando están listas sus cosechas se las pasa a un distribuidor, pero no le pagan bien, no es equivalente ni a la mitad del esfuerzo que hace. Quisiera que mi canal crezca y poder crear un mercado para beneficiar a todos los campesinos de la zona”, asegura.

Por ahora seguirá llevando el mensaje de respeto y amor por el campo con ayuda de sus redes sociales. En este momento ‘El Borrego’ tiene 181 mil seguidores interesados en temas importantes como el cuidado del medio ambiente, reciclaje, cosechas, crianza de gallinas y otras temáticas de la granja. De su ‘tierra’. De su maravilloso espacio en el mundo.



“Quiero hacerme más reconocido (aunque suene feo) porque así puedo ayudar a más personas, a que se reconozca el trabajo que hacen porque si le va bien al campesino, le va bien a todo el mundo. El objetivo es crecer juntos”, concluye.



A veces escuchar lo que tienen por decir los niños y jóvenes puede ser un gratificante remedio contra varias de las problemáticas padecidas por Colombia a lo largo de los años.

