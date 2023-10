Historia de amor de la actriz Ana Lucia Domínguez de 'Pasión de Gavilanes' y su pareja

La actriz Ana Lucía Domínguez empezó desde muy joven en la televisión en series como ‘Conjunto Cerrado’ y desde ese momento su belleza y talento impactaron en la pantalla.



Ella se hizo aún más famosa con su aparición en ‘Pasión de Gavilanes’ y pudo aprovechar esta fama para hacer parte de otras producciones en México y Estados Unidos.



Tuvo algunas relaciones amorosas e incluso se casó con David Alberto García, el popular ‘Jeringa’, pero el matrimonio solo duró tres años.

En ese momento, la actriz no quería mantener otra relación amorosa, pero este pensamiento quedó atrás cuando conoció al actor y cantante Jorge Cárdenas en una fiesta en la que coincidieron.



El actor también había salido de algunos noviazgos y no tenía la intención de 'ennoviarse' de nuevo, sin embargo, todo cambió en esta pareja que ya lleva 15 años de relación.



“Cada relación ha tenido una validez, pero estoy viviendo el mejor momento de mi vida sentimentalmente. Estoy estable y feliz. Me levanto y soy la mujer más feliz del mundo, me acuesto y no me hace falta nada. Al lado de Jorge se puede caer el mundo y no me importa”, expresó Domínguez cuando llevaba cuatro años de relación con Cárdenas.



Así mismo, en una entrevista para la revista 'Vea', Domínguez aseguró: “Hay que estar presentes el uno para el otro, creo que gracias a ello nuestra relación ha tenido éxito”,

A pesar de sus carreras, que muchas veces no coinciden por los lugares a los que deben viajar por su trabajo, esta pareja lleva una relación muy cercana e incluso han coincidido en algunas como en la última temporada de la serie de Netflix, ‘Pálpito’.



Cárdenas ha acompañado a su esposa a cada lugar al que ha tenido que viajar por trabajo, como Miami, para hacer parte de telenovelas de Telemundo y a México, en donde residen actualmente.



Él, por su parte, ha teñido apariciones en series como El Señor de los cielos, El Chema y la Ley del Corazón, así como también se ha dedicado a dar opiniones respecto a la situación actual del país en su perfil de Twitter, hoy ‘X’.



Así mismo, Cárdenas, de 52 años, quiso lanzarse al Senado de la República en 2022; sin embargo, desistió de esta idea y rechazó la propuesta del Centro Democrático debido a que estaba ocupado en importantes negocios en México y Estados Unidos.



Ana Lucía no pudo hacer parte de la segunda temporada de 'Pasión de Gavilanes', con su papel de Ruth, porque en ese momento encontrarse con las grabaciones de ´Pálpito 2´.

