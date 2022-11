A unos días de iniciar el mundial de Qatar 2022, la FIFA anunció que no se venderán bebidas alcohólicas en los ocho estados sede del Mundial. Sin embargo, los aficionados tendrán permitido consumir cerveza en lugares autorizados como bares con licencia, fan fest y otros lugares. Por lo general, estas suelen ser muy caras pero un grupo de hinchas mexicanos logró conseguir un contacto que las deja más económicas.

Para los mexicanos no hay imposibles, nosotros conseguimos un contacto que nos la deja más barata, así que no sufrimos FACEBOOK

Ahora bien, un grupo de hinchas mexicanos le comentaron al medio ‘Milenio’ que han encontrado lugares donde las bebidas alcohólicas son más baratas.



“Aquí hay un lugar, cerquita del centro donde ya pusieron un lugar en el que nos vamos a reunir todos los mexicanos para tomar cerveza, cuestan 25 riyals ( 32 mil pesos colombianos)”, comentó un hincha.

Además, otro fan del fútbol agregó: “Para los mexicanos no hay imposibles, nosotros conseguimos un contacto que nos la deja más barata, así que no sufrimos”.



Varios hinchas mexicanos también han asegurado que hace falta un poco de cerveza para ambientarse, pero es muy costoso, por eso algunos han decidido no tomar alcohol mientras están en el país árabe.

