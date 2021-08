Hinchas del Junior indignados por asado y cervezas en la sede del equipo

Un par de videos donde aparecen algunos jugadores del Junior en un asado y tomando cerveza en la sede del equipo, causaron polémica dentro de la afición del club de fútbol.

A través de su Instagram, el jugador Freddy Hinestroza dejó ver una celebración junto a sus compañeros donde algunos tomaban cerveza y otros participaban de un asado. El encuentro se dio en la sede deportiva Adelita de Char después del entrenamiento de la mañana de este miércoles 12 de agosto.



Las imágenes no demoraron en circular en redes y el futbolista las borró a los pocos minutos.



El polémico encuentro se dio a tres días del juego frente a Jaguares, en Montería, para la quinta fecha de la Liga BetPlay II de 2021. Los internautas se mostraron indignados por el comportamiento de los futbolistas, haciendo hincapié en que actualmente ocupan el décimo lugar del torneo con cinto puntos.

Horas después de haber borrado el video, Hinestroza publicó en sus redes sociales otro mensaje: “No se dejen llevar por las redes, mi gente. Estamos comprometidos. Feliz tarde”. En la misiva se ve al jugador dando de comer a su hija pequeña.



El fubtolista también respondió a las acusaciones que hizo el medio 'CTV Barranquilla' y afirmó que se trataba de videos viejos. "Que también filtren videos recientes. Como aquí hay que explicar todo, les digo que este es un video muy viejo, por eso se borró cuando me di cuenta que se había divulgado el video que no era. Feliz tarde”, escribió.



Finalmente, en sus historias de Instagram es posible ver algunos videos durante un asado. Por el momento, el club no se ha pronunciado frente a lo ocurrido.

