En video quedó captado el momento en el que una mujer descubre la infidelidad de su pareja en vivo y en directo. A pesar de que el clip no es actual, en redes sociales se ha vuelto a poner en tendencia.



A pesar de que en muchas oportunidades se toma como broma, la costumbre de guardar a 'amantes' como "Juan mecánico", "Droguería" o "Taller" es cada vez más común.

Un ejemplo de esto se presentó en la ciudad de Barranquilla, donde una mujer toma el celular de su novio y allí empieza la pesadilla para el hombre. A pesar de que es evidente su cara de incomodidad y las actitudes que toma reflejan el temor, la novia revisa las conversaciones.



"Ferretería. Ahhh y ¿ferretería está así de buena? Mira", en ese momento muestra la foto de otra mujer a la cámara y es entonces cuando el infiel queda totalmente al descubierto.



La pareja está en lo que parece ser un parqueadero y entonces la mujer -muy molesta- decide irse no sin antes recordarle a su pareja que la relación se había terminado.



Una investigación de la plataforma Gleeden revisó 6.218 publicaciones en internet con el objetivo de determinar de qué se habla en el país en cuanto a las relaciones de pareja, y una dirigida; con una muestra de 6.532 personas, quienes fueron encuestadas sobre el tema.



El análisis indicó que el 63 por ciento de los encuestados dijo que ha sido infiel, frente a un 37 por ciento que no. Además, un 51 por ciento consideraría llegar a ser infiel en algún momento, mientras un 49 por ciento no.



Así las cosas, “6 de cada 10 colombianos han sido infieles, en comparación con 5 de cada 10 que lo consideran. Esto significa que 1 de cada 10 lo ha hecho, pero no lo ha considerado”, resumió la encuesta.



