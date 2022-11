Mientras que muchos fanáticos sueñan, aunque sea una vez en la vida, con asistir a una Copa del Mundo, Walter, un hincha argentino de 84 años, tiene un prontuario futbolístico más que envidiable: con el de Qatar 2022 acumulará 13 mundiales.



Con 84 años de edad, una fiebre futbolística intacta y más de una decena de mundiales a sus espaldas, Walter llegó a territorio catarí para apoyar, una vez más, a la Selección de Argentina.

“Me lesioné el dedo del pie, me dieron seis puntadas y me estoy curando con medicamentos y un par de cosas para poder estar aquí”, dijo en una entrevista con el canal de televisión argentino ‘TyC Sports’ con respecto a su asistencia al Mundial de Qatar.



Según reveló el argentino en diálogo con ‘Los Angeles Times’ -en 2018-, el primer Mundial que presenció fue el que tuvo como sede a Alemania, en 1974, cuando solo tenía 32 años. Desde allí, no ha dejado de sumar triunfos a su prontuario futbolístico: ha asistido a 10 ediciones de la Copa América y 13 mundiales (con el de Qatar).

Del Mundial Qatar 2022 solo espera dos cosas: que la Selección de Argentina se lleve por tercera vez la Copa del Mundo y que el evento deportivo se siga haciendo, pero no cada cuatro años, sino cada dos.



“Esto para mí es un sueño, es glorioso si llegamos a ganar. Espero con mucho entusiasmo este Mundial porque tenemos un buen equipo”, señaló al medio argentino mencionado anteriormente. Y agregó: “Espero que se haga cada dos años para poder llegar porque tengo 84 (...) No sé si voy a seguir con vida”.

