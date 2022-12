A pesar de su finalización, el Mundial de Qatar 2022 aún sigue dando mucho de qué hablar, especialmente por los hinchas y fanáticos que, emocionados, han protagonizado momentos inolvidables que quedaron inmortalizados en internet.

Ese fue el caso de Noe y Milu, dos hinchas de argentina que se volvieron virales por haber mostrado sus senos en la final del Mundial, después de que Argentina se llevara la copa del mundo en penales, a pesar de las prohibiciones impuestas por el país anfitrión.



El mundo tenía los ojos puestos sobre ellas por si enfrentaban cargos judiciales. Foto: Instagram: @noe.dreams1

El revuelo fue tal, que varios medios de comunicación internacional no sólo han hablado de los hechos, sino que también han seguido los pasos de las dos chicas, pues se presumía que podrían llegar a enfrentar cargos a nivel judicial por haber infringido las normas dadas por las Autoridades de Turismo de Qatar.



Sin embargo, al día siguiente, cada una de ellas publicó en sus historias de Instagram todo lo que sucedió después de la viral celebración, para al final decirles a sus seguidores que habían llegado sanas y salvas a su país.

‘El que es campeón del mundo festeja como quiere’

Para celebrar el triunfo de la selección argentina, las dos modelos y emprendedoras publicaron en sus redes sociales diferentes imágenes de ellas con la bandera albiceleste en el Estadio Lusail el pasado 18 de diciembre del 2022.

Preparadas para el enfrentamiento contra Francia, las dos jóvenes pintaron sus senos con la bandera de su país. Según sus historias de Instagram, tenían la certeza de que iban a ganar sin importar las circunstancias.



Ahora bien, debido al impacto mediático que las dos han tenido en los últimos días, hay quienes también las han criticado por sus actos. Frente a esto, han escrito en diferentes ocasiones la frase: “El que es campeón del mundo festeja como quiere”, lema que se ha vuelto casi que un mantra para ellas.

Por otro lado, el pasado 22 de noviembre, una de ellas utilizó el revuelo que ha tenido en el mundo para denunciar que, durante su estadía en Qatar, fue expulsada de una playa “sin justificación alguna”.

‘Te voy a festejar haciendo topless’



Según la historia publicada por Noe en Instagram, un grupo de hombres se acercó a ella y a su acompañante para pedir que se retiraran.



“Ya vienen a echarnos otra vez”, dijo uno de los jóvenes que acompañaba a la modelo en medio de la arena y oleaje árabe.



La modelo grabo disimuladamente la situación. Foto: Instagram: @noe.dreams1

A pesar de que en el audio no se entiende muy bien lo que dicen, la argentina escribió que había sido “por el simple hecho de ser mujer”.



De hecho, si se detallan las escenas del video, se puede ver cómo sólo hay hombres en la zona en la que ella estaba. Ninguna mujer, aparte de ella, parece estar en el lugar.



Con el fin de evitar más conflictos, tomaron sus cosas y partieron inmediatamente, a pesar de haber comentado que no habían hecho nada malo. Finalmente, no se supo a dónde se trasladaron, pero la argentina dio a entender que esto fue antes de que ganara el equipo de Messi y su polémica celebración se viralizara.

