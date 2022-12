Este martes 20 de diciembre falleció en Bogotá Hilda Strauss Cortissoz, a los 89 años de edad. La barranquillera es recordada como pionera de la televisión y la radio colombiana.



Strauss, recordada desde hace varias décadas por muchos por su famoso programa llamado 'La radio de Hilda Strauss', fue también autora de varios libros donde compartió y reflejó su espiritualidad.



En 2021, durante la pandemia del covid-19 que cobró la vida y causó el confinamiento de millones de personas en todo el mundo, Hilda Strauss compartió en EL TIEMPO varios consejos para sobrellevar el duelo por la pérdida de un ser querido.

Desde hace varios años, Hilda Strauss trabaja desde su casa. Diariamente se conecta con miles de oyentes de varias generaciones que la siguen. Foto: Archivo particular

La reflexión de Strauss sobre la muerte comienza señalando que "el ser humano es sobrenatural y maravilloso, pero también es frágil y, desde distintos puntos de vista, asombrosamente vulnerable".



​"Aún con la muerte a bordo, en estos tiempos recordamos que en medio de la tragedia hay bendiciones y que no hay casualidades; todo es causal", añadió.



Sin embargo, una de las frases más emotivas que escribió 'la mujer de la radio' para este diario podría ser la siguiente: "En la gran enseñanza de la muerte recordamos el Tíbet y el budismo, la ciencia eterna de la meditación, y al asomarnos a esa ventana del ser, somos conscientes de tantas cosas. Como en el zen, como en el budismo, como en el Tíbet, la gran enseñanza que nos deja la pandemia es que 'nada dura mucho', todo pasa, la gran ley de la vida es la impermanencia. Algún día tendremos que partir, para abrir nuestro panorama espiritual, para ampliar la conciencia de la existencia y recuperar en pasos milenarios la memoria perdida".

La muerte de sus padres

En su texto, Strauss recordó la muerte de sus padres y de otros seres queridos que perdió a lo largo de su vida. Señaló al respecto que aún resonaban en su mente las palabras bonitas de los pésames, aunque parecía que nada podía consolarla. "Pensaba casi con remordimiento que agradecía más el silencio en esa meditación del triste momento", dijo.

Hilda Strauss es una reconocida mujer de radio y televisión. Sigue con su programa radial. Foto: Archivo particular

"No estamos preparados para la muerte, evadimos el tema, nos distraemos, la negamos de mil formas, no sabemos qué decir, le tenemos miedo. Miramos de reojo a la muerte como niños asustados, no entendemos sus grandes enseñanzas. Ella llega cargada con libros y libros de sabiduría obligatoria, nos enseña a meditar, a mirar para adentro; nos enseña que somos vulnerables y, por tanto, despierta en nosotros la virtud de la humildad; nos enseña a ser desapegados y a recordar la mágica película de la vida", reflexionó.



Dejamos ir con paz y libertad a los que amamos tanto. Desechamos la pena. Prescindimos del apego FACEBOOK

Para la recordada mujer de la radio y la televisión colombiana había una clave para prepararse para la muerte: la meditación.



"Cada cierto tiempo, debemos hundirnos en meditación en el tema de la partida nuestra y en la de los demás, con desapego, con sencillez, como quien observa la mente, como el que ve los pensamientos, sin sufrimiento, en el asombro de la belleza de la vida; es la única manera de perderle el miedo a la muerte", explicó al respecto.



Por último, la reflexión de Strauss sobre la muerte habla sobre la liberación del sufrimiento: "Dejamos ir con paz y libertad a los que amamos tanto. Desechamos la pena. Prescindimos del apego. Nos libramos del sufrimiento. Dejamos ir, soltamos, soltamos. La vida, realmente, es una respiración".

