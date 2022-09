La reina Isabel II será inhumada en una ceremonia privada en la capilla San Jorge del castillo de Windsor Este lunes 19 de septiembre. Luego se harán varios funerales de Estado durante la mañana en Londres.



Además de varioos líderes políticos y jefes de Estado, entre ellos el canciller Álvaro Leyva y la primera dama, Verónica Alcocer.



Por otro lado, dentro de los asistentes de la familia real están los príncipes William y Harry acompañados de sus respectivas familias. A pesar de que la asistencia del príncipe George y la princesa Charlotte (hijos de William) estaba en duda hasta hace unos días, su presencia en el funeral ya fue confirmada.



¿Por qué se especulaba que no asistirían?

El motivo se dio por varios motivos, el primero porque según fuentes cercanas a la familia real, no se les había visto en público desde el deceso de su bisabuela. Por otro lado se discutía si el futuro rey de nueve años y su hermana de siete años serían considerados demasiado jóvenes para el evento.



Sin embargo, quien no estará presente es su hermano de cuatro años Louis, debido a que se considera que no está preparado para este suceso histórico debido a su corta edad.



Este será el momento más trascendental hasta el momento para los jóvenes príncipes debido a que estarán ante los ojos de más de 2000 dolientes quienes van a darle el último adiós a la Reina Isabel II.

Será el rey Carlos quien guiará a la familia real detrás del ataúd de su la difunta Reina Isabel mientras lo llevan a la Abadía de Westminster. Él estará acompañado por Camila, la reina consorte, y luego por la princesa Ana, su esposo, el vicealmirante Tim Laurence, el príncipe Andrés, el príncipe Eduardo y la condesa de Wessex.



A continuación de ellos estarán William y Kate, con George y Charlotte caminando detrás de ellos en formación de lado a lado. Luego aparecerá Harry y Meghan (quienes decidieron renunciar a sus deberes reales en marzo de 2020) junto a más miembros de la familia real.

