La cariñosa broma que Andrés Higuita le hizo a su hermana, Pamela Higuita, en redes sociales se ha vuelto viral por divertida y curiosa.



En ella, el hermano le recuerda a Pamela una foto en un periódico, de hace muchos años, en donde por la edición de la imagen terminaron borrándole el ombligo.

Se trata de una foto de Pamela Higuita cuando tenía apenas 17 años y posó en vestido de baño para el extinto diario El Espacio. En dichas fotos, aparece una de ella en donde sale, literal, sin ombligo.



Para leer: 'La estafa' que le robó a Yeison Jiménez 4.800 millones de pesos

Facebook Twitter Linkedin

Pamela Higuita la hija de René Higuita Foto: @higuitaandres

“Cuando peleo con mi hermana le digo: por lo menos a mi no me quitaron el ombligo cuando salí en el periódico”.



El divertido trino ha sido celebrado por los seguidores de los hijos del histórico arquero de la selección Colombia.



No olvide: La cuestionada dieta de Madonna con la que se conserva a sus 63 años



Andrés y Pamela muestran en sus redes una muy entrañable amistad y cariño filial, llena de elogios, amor y, como, no bromas de este tipo.



Pamela Higuita, quien es zootecnista de profesión, también ha incursionado en l mundo del modelaje.



Entre tanto Andrés Higuita, además de fanático del deporte e hincha fiel de Nacional, es un destacado arquitecto.