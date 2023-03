El caso de Paula Durán conmovió a toda Colombia. Su esposo, Sergio Vega, se encargó de compartir en redes sociales el proceso tan difícil y doloroso por el que atravesaron como familia al conocer el diagnóstico y su triste despedida.



Un mes después del lamentable fallecimiento, la familia de Durán determinó con quién vivirán los cuatro hijos de la joven.

Facebook Twitter Linkedin

Paula Durán y Sergio Vega Foto: sergiovega228711

La hija mayor, Luciana, regresará a Colombia junto a su abuela, cumpliendo la última voluntad de Durán.



“Luciana está en una edad en la que necesita la presencia femenina. En este caso mi hija no está, pero estoy yo, que soy su abuela-mamá y que casi siempre he compartido con mi niña. Y esta también fue una petición de Paula. Ella me pidió que no la dejara", contó la madre de Paula al canal Univisión.



Esta noticia golpeó a Sergio, quien crio a esta pequeña y que es parte de su familia.

Siempre te apoyaré y te amaré, hoy te llevas parte de mi corazón. Solo le pido a Dios que siempre te proteja FACEBOOK

TWITTER

"Llegaste a mi vida cuando tenías 2 años, desde el primer momento entre los dos se dio esa química, primero conquisté tu corazón y después el de tu hermosa madre. Contigo he aprendido muchas cosas, me diste la oportunidad de cumplir ese rol de padre para ti, lo he disfrutado al máximo, disfrute cada cumpleaños tuyo, cada navidad, cada momento contigo, doy gracias a Dios por ponerte en mi camino", escribió Vega en una publicación de Instagram.



Y cerró con unas palabras muy emotivas, deseándole lo mejor a Luciana.



"Siempre te apoyaré y te amaré, hoy te llevas parte de mi corazón. Solo le pido a Dios que siempre te proteja y que siempre me ames como desde el primer día. Siempre estaré para ti y siempre seré tu papá”.

Por su parte, Alejandra Durán, hermana de Paula, también compartió en sus redes sociales el dolor que le causaba la separación de sus sobrinos.



"Son mi vida entera Juanjo, Valentino, Juli y Nana. Voy a extrañarlos por siempre. Jamás pensé pasar por una situación como esta", mencionó, pero no dio muchos detalles sobre la causa de esta separación.

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO