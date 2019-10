Hijos de famosos que intentaron conseguir el éxito de sus padres

EFE

Julian Lennon es el hijo del cantante conocido mundialmente, John Lennon. Nació el 8 de abril de 1963 en Liverpool, Inglaterra. Desde temprana edad estuvo alejado de los focos de la prensa mundial ya que el cantante y compositor de la agrupación The Beatles decidió ocultar su matrimonio y a su hijo para no afectar la popularidad del grupo al que pertenecía. Julian intentó probar suerte en la música y tras conseguir buenas críticas con su primer álbum, Valotte en 1984, el éxito del apellido Lennon no se repetiría pues la sombra de éxito de su progenitor pesarían más y las comparaciones con este le jugarían en contra.