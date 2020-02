‘Por qué mi papá me va a quitar la mermelada’: hijo de Duque

El pasado viernes 14 de febrero, en la Casa del Marqués, en la ciudad de Cartagena, Alicia Arango tomó posesión como la nueva ministra del Interior.



Durante el acto, el presidente Iván Duque le encargó a Arango que trabaje fuerte para que la agenda del Gobierno salga adelante en el Congreso y que se ponga al frente del tema de líderes sociales, para garantizarles su protección.



También le agradeció por su gestión en el Ministerio del Trabajo, cartera en la que, dijo el mandatario, la ministra tuvo “mucho éxito con su gestión, sobre todo en trabajo decente y salario mínimo”.

Arango, por su parte, le respondió a Duque que tiene claro el nuevo reto que afrontará, pero que puede “contar con todo mi compromiso en los temas de líderes prevención y protección de homicidios, la agenda legislativa, las organizaciones de acción comunal, la consulta previa, las protestas, los paros, la gran conversación nacional”.



Eso sí, más allá de lo protocolario, lo llamativo del acto de posesión pasó por una serie de anécdotas que la funcionaria contó sobre los hijos del Presidente.



Según dijo, todo sucedió durante un acto de campaña (antes de las elecciones del 2018) en el que Duque estuvo acompañado de su familia: su esposa, María Juliana Ruiz, y sus hijos, Luciana (la mayor), Matías (el del medio) y Eloísa (la menor).

“El presidente, en un discurso público, dijo: ‘Se acabará la mermelada en este país, no habrá más mermelada para nadie’. Y Matías comenzó a llorar y a decir: ‘Pero si a mí me gusta la mermelada de fresa, por qué mi papá me la va a quitar’”.



A lo que hacía referencia Duque era al usó político que tiene en el país la palabra ‘mermelada’, que tiene que ver con todas las supuestas facilidades que da el gobierno de turno para recibir supuestos favores en el Congreso y otras entidades.



Con esta historia, Duque, su esposa e hijos cerraron una semana en la que estuvieron en boca de todas, tras hacerse público, el pasado martes 11 de febrero, que la familia presidencial usó uno de los aviones oficiales para movilizarse hacia el Eje Cafetero para el cumpleaños de Eloísa.

Alicia Arango (der.), en su posesión como ministra del Interior. Foto: Presidencia

Junto con ellos, según trascendió, usaron la aeronave unos amigos de los pequeños y sus respectivos padres, lo que generó muchas críticas de diferentes sectores.



