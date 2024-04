Hijo de Totó la Momposina pidió ayuda para traerla a Colombia por grave enfermedad

Una vida dedicada a la música folclórica del Caribe colombiano, hace que Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina , sea una de las mayores exponentes del género cumbia en el país. Su discografía reúne importantes éxitos como 'El pescador', 'La candela viva' y 'Prende la vela'.

Como cantante, compositora y bailarina recorrió pueblos en busca de tradiciones y ritmos diferentes. Cuando apenas tenía 20 años, armó su propia agrupación. Estudió historia de la danza en la Sorbona y es una antropóloga empírica de la música.

Su identidad cultural fue acompañada por gaitas, tambores, tiples y coros, que la llevaron a ser una de las voces más representativas de la cultura por sus ritmos caribeños. Su empeño y gran dedicación la llevó en 1982 a cantar durante la ceremonia de premiación del premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.

Marco Vinicio, hijo de Totó la Momposina, reveló que la cantante tiene grave enfermedad

A través de Instagram, el presentador Jorge Barón compartió la entrevista que se le realizó al hijo de Totó la Momposina, para el 'Noticiero del Espectáculo'. Marco Vinicio confirmó los motivos que llevaron a la compositora a retirarse de los escenarios en 2022 y se trata de una grave condición que padece.

"Ella se retiró por una condición llamada afasia, que es una rama de Alzheimer, una condición del cerebro que no le permite expresarse. Esta incide en la comunicación, porque no le llega la información de las cosas", expresó el también músico y tambolero.

El hijo profundizó que la cantante no se encuentra actualmente en Colombia y está con su hermana en México. Durante el programa, se comunicaron con el asesor del Ministerio de Cultura, Mauricio Builes, para dar a conocer el estado de salud de Totó la Momposina.

"Posiblemente, venga, pero ella en Colombia no tiene salud, no tiene pensión, y no tiene los recursos mínimos para su atención”, expresó Vinicio.

"Nosotros quisiéramos que cuando ella viniera tenga todas las condiciones para su estadía y eso significa un gasto significativo que nosotros no podemos suplir", agregó el hombre.

Al conocer la condición de la intérprete de 'El pescador', el asesor aseguró que debe comunicarse Marco Vinicio y él internamente para saber mejor la situación, y entiende perfectamente que lo que requiere es gestión y apoyo, para tener una atención digna en el país.

Además, el músico contó que ella necesita un enfermero o un equipo que este 24 horas para ayudarla a comer y estar pendiente de ella. "Aunque ella no da problemas, toca estar pendiente, que no haga cosas que no corresponden", comentó el hijo de la bailarina.

"Creo que la forma para empezar a gestionar es que me puedo poner en contacto directo para yo hablarlo hoy mismo con el señor ministro Juan David Correa para mirar como hacemos una ruta de atención para su señora madre. Por supuesto", expresó Mauricio Builes.

¿Qué es la afasia?

Mayo Clinic define la afasia como un trastorno que afecta el habla, la forma de comprender el lenguaje, expresar deseos y escribir. Esta suele presentarse después de un accidente cerebrovascular. También, puede aparecer por un tumor o una lesión en la cabeza.

Entre los síntomas que señala el sitio de salud, se encuentra conductas frecuentes como hablar con oraciones cortas o incompletas, decir cosas sin sentido, la dificultad para encontrar las palabras y no entender lo que leen.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO