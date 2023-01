Shakira y Gerard Piqué siguen encabezando los titulares de la prensa nacional e internacional, pues las personas siguen interesadas en saber cómo transcurren la vida de ellos y la de sus hijos después de su ruptura.

En días pasados se dio a conocer que la ex pareja llegó a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos. En redes sociales se pudo evidenciar que Sasha y Milan pasaron el 24 de diciembre junto a su mamá. Sin embargo, para despedir al 2022 los pequeños iban a estar junto a su papá.



Según contó el periodista Marc Leirado Millán de la cadena ‘Telecinco’, sus hijos no estaban tan felices de pasar esta fecha con su padre, pues cuando los iban a recoger en la casa de su madre no tuvieron un agradable encuentro con Piqué.



Millán comentó en su Twitter que en la noche del 31 de diciembre ocurrió algo que le partió el alma. "Todo el día esperando a que llegara Piqué a llevarse a los niños, ya que estos 10 días están con él. Shakira estuvo toda la tarde jugando con los pequeños en el jardín de casa a la espera de la llegada del exfutbolista...pero...", empezó escribiendo el reportero.



(Siga leyendo: ¿Matrimonio a la vista? Se encienden las sospechas del compromiso de Cher).

Asimismo, aseguró que la despedida de Sasha con Shakira fue bastante fuerte, pues el pequeño no quería separarse de su madre y mientras se dirigían al garaje lloraba y gritaba: " ¡ mami, mami!". Mientras tanto su mamá intentaba tranquilizarlo y le gritaba desde el otro lado del jardín: "Tranquilo, nos vemos pronto".



(No deje de leer: Repartidora de pizzas sorprende al revelar cuánto gana de propina en EE. UU.).



Finalmente, los pequeños estuvieron unos 30 minutos dentro de la casa y después salieron del garaje junto a su padre. El periodista también aprovechó para aclarar: “Yo no digo que haya uno bueno y uno malo. Los dos lo dan todo por sus hijos. Solo cuento como anécdota el supuesto drama del pequeño".



Por otro lado, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, del podcast ‘Mamarazzi’, revelaron que una fuente cercana a la ex pareja les comento: "Los niños los entregará Shakira a Gerard Piqué el día 30 a las 12 del mediodía (…) Nos aseguran también que el día 31 los niños estarán en una fiesta con su padre y su familia paterna". Se desconoce si Clara Chía, la actual novia del ex futbolista, estuvo presente en la celebración del año nuevo.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

Jeremy Renner: se conocen nuevos detalles de su grave accidente

El profesor Salomón comparte los números de la suerte para el 2023

Pelé: la historia de cómo una integrante de ‘Pandora’ rechazó su corazón

El 8 de enero es el día con mayor opción de conseguir pareja vía app: ¿por qué?