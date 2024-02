'El camino al éxito no está en la criminalidad': hijo de Pablo Escobar a los jóvenes

El arquitecto y escritor colombiano Juan Sebastián Marroquín, hijo del famoso narcotraficante Pablo Escobar, ofreció este viernes una conferencia ante jóvenes de Monterrey, en estado de Nuevo León, México, para invitarlos a alejarse del mundo de las drogas y del camino de la criminalidad.



Durante la conferencia titulada “Pablo Escobar: Una historia para no repetir” efectuada en el ciclo “Guardianes de Monterrey”, organizada por la administración municipal, el hombre de 47 años dijo que las series de narcotraficantes confunden a los jóvenes y les venden una idea irreal del mundo de los capos de la droga.



“Chicos y chicas: yo estoy seguro de que ustedes tienen hoy en la mente y en sus corazones un montón de información errada. Lo único que nos han hecho es dañarnos la mente porque nos han hecho creer que el camino hacia el éxito es a través de la criminalidad. Nada más mentiroso que eso”, aseguró.



Mencionó que su padre era un hombre ambicioso que no respetaba la vida de nadie que se interpuso en su camino.



Sin embargo, confesó que decidió no seguir con el legado de su padre y cambió su vida e inclusive su identidad para hacer su propia historia.



Recordó que cuando tenía 16 años juró vengar la muerte de su progenitor.



“Ahí aprendí las consecuencias que tienen para cada uno de nosotros todas las cosas que decimos y cómo el poder de la declaración puede transformar nuestras vidas de manera inmediata. Yo tenía 16 años, amenacé al país y esas amenazas duraron cinco segundos, pero se convirtió después en más de 30 años de exilio fuera de mi país”, compartió.



Mencionó que ninguna nación los quería acoger, pero desde ahí aprendió que una persona no tiene por qué ser sus apellidos.



“Cuál sería mi vida si yo me hubiera creído que por ser el hijo de Pablo Escobar yo estaba obligado a continuar con su legado criminal”, expuso.



En la actualidad, Marroquín es arquitecto, diseñador industrial, escritor, pacifista y conferenciante que afirmó que ha reestructurado su vida.



En entrevista, el conferencista aseguró que los jóvenes prestan atención a su mensaje porque saben que él lo vivió en carne propia.



“Hemos aprendido a lo largo de más de diez años de conferencias que los jóvenes a veces no le dan autoridad a sus padres o a sus maestros. Frente a este tipo de consejos que yo les doy y estas experiencias de vida que yo les comparto, quizás a mí me prestan un poquito más de atención porque saben que la viví ahí adentro”, puntualizó Marroquín.



Por su parte, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, resaltó que en México la juventud cada vez está más asediada por el mundo de las drogas.



“Este tipo de charlas, este tipo de dinámicas es para poder acercar herramientas y sobre todo información útil para las juventudes que puedan asimilar a través de experiencias como la de Sebastián todo ese camino que no se debe de repetir”, explicó.



Pablo Escobar, fundador y máximo líder del Cártel de Medellín, inició su vida delictiva a finales de la década de los sesenta en el mundo del contrabando. En 1970 se convirtió en una pieza clave del tráfico internacional de cocaína.



Su carrera criminal, que dejó una estela de muerte y violencia en Colombia, acabó el 2 de diciembre de 1993 cuando fue abatido a tiros por la Policía en el tejado de una casa en Medellín.



EFE

