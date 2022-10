Recientemente la revista de música ‘Rolling Stone’ desató una polémica al decir que Harry Styles era el “nuevo Rey del Pop”. Ahora bien, el hijo de 25 años del difunto Michael Jackson, Prince Jackon, le contó al programa ‘Good Morning Britain’ que no está de acuerdo con llamar al ex integrante de One Direction de esa forma.

Michael Jackson alcanzó la fama en el grupo musical ‘The Jackson 5’ cuando apenas era un niño. Con el paso del tiempo hizo su carrera como solista y tuvo grandes éxitos mundiales como: “Billie Jean, “Man in the Mirror, “Thriller”, entre otros. Y a pesar de su muerte en el 2009 todavía es conocido como “El Rey del Pop”.



Ante la controversia con el intérprete de ‘As It Was’, Prince le comentó al matutino que el cantante británico es un “artista increíble” pero siente que ese apodo no le pertenece.



“Tiene su propio género y definitivamente es un artista increíble. Pero, el ‘Rey del Pop’ fue un apodo que realmente se ganó mi padre”, comentó.

Prince Jackson responde a la revista Rolling Stone en una reciente entrevista para @GMB luego de que esta etiquetara a Harry Styles como "el nuevo Rey del Pop".



"Harry Styles es un artista increíble. Siento que mi padre es el Rey del Pop y siempre será el Rey del Pop". ❤️ pic.twitter.com/WWErebgqgV — Sebastián Martínez 🌙 (@sebasmjjj) October 28, 2022

“Con tantos otros factores sociales que hay que tener en cuenta en aquella época, siento que mi padre es el ‘Rey del Pop’, siempre será el ‘Rey del Pop’ y no es algo que se pueda quitar nunca, porque hemos evolucionado tanto como sociedad que esos mismos factores nunca serán los mismos. Así que cuando miras... desde donde empezó mi padre hasta donde terminó, frente a donde empezaron todas estas otras personas hasta donde terminaron, la diferencia es de noche y de día”, concluyó.



Asimismo, el sobrino de Michael Jackson, Taj Jackson, afirmó a través de su cuenta de Twitter, que Styles es muy talentoso, pero que ese título pertenece a su tío.



"No hay un 'Nuevo Rey del Pop'. Ese título que le da Rolling Stone no le pertenece y no se lo ha ganado; mi tío sí. Décadas de dedicación y sacrificio. Retiren ese titular. Sin faltar al respeto a Harry Styles, es mega talentoso. Pero denle su propio título".

