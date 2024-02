Hijo de Martín Elías dijo que herencia de su papá y Diomedes le alcanza para 80 años

Recientemente, Martín Elías Jr., hijo del fallecido cantante de vallenato Martín Elías y nieto de Diomedes Díaz, dio detalles sobre la millonaria herencia que recibió tras la muerte de su padre y la forma en cómo está siendo administrada, pues esta es una de las interrogantes que cientos de fanáticos de los cantantes se preguntan qué pasó con los derechos musicales de su padre y su abuelo.



El joven, que actualmente tiene 16 años de edad, ha mostrado su intención de continuar con el ‘legado Díaz’ e incursionar en el mundo del vallenato.

Recientemente, el joven concedió una entrevista al programa de entretenimiento digital ‘Vallenatos con Alí’ y confesó algunos detalles de cómo está siendo gestionada su millonaria herencia.

Para muchas personas el saber cómo es gestionada la herencia de Diomedes Díaz es un tema intrigante, por lo que, Martin Elias Jr., dio detalles, asegurando que el manejo lo llevan unos profesionales, debido al gran número de descendientes directos, el ‘Cacique de la junta’, por otro lado, la herencia de su padre, Martín Elias, solo tiene dos herederos, él y su hermanita.



"La herencia todavía está en proceso, los bienes musicales quedan de 80 años para arriba, tengo regalías de aquí a 80 años de mi abuelo Diomedes Díaz y mi papá. De lo otro, no tengo conocimiento, porque desde que empezó la sucesión yo se lo dejé a los abogados, a mi mamá y mi abuela", expresó el hijo de Diomedes Díaz.



Así mismo, dijo que aunque su intención es incursionar en el mundo del entretenimiento, no desea vivir a la sombra de su padre y su abuelo, asegurando que va a diferenciar su carrera musical con nuevos elementos del mundo del vallenato.

“La herencia que me dejaron es un extra porque me he dado cuenta de que en muchas ocasiones el dinero mata familias y hay una discordia impresionante, y por eso yo prefiero dejarlo en manos de profesionales. En vez de esperar lo que ellos dejaron, prefiero trabajar lo mío”, afirmó.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

