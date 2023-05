La actriz Luly Bossa por varios años ha luchado por mantener en buenas condiciones la salud de su hijo Ángelo Bossa, quien padece Distrofia Muscular de Duchenne. Sin embargo, en sus redes sociales les contó a sus seguidores que en los últimos días han tenido gripa, lo que ha hecho que su hijo sufra de una crisis respiratoria.

Por medio de sus historias de Instagram, la reconocida actriz comentó: “llevamos tres días, cuatro días en crisis respiratorias”. A lo que su hijo Ángelo aclaró: “llevamos una semana con gripa, flemas, de todo”.



Asimismo, Luly Bossa aclaró que ambos han tenido este virus, pero su hijo ha estado más delicado por su condición. “Él no puede toser, no puede sacar las flemas y ustedes no saben lo que es esa vaina”, comentó. Incluso, Ángelo agregó: “Vi la luz al final del túnel”.



La actriz confesó que están haciendo lo posible para que Ángelo se encuentre mejor, pero que no ha sido nada fácil. El video de la famosa colombiana ha sido publicado por diferentes cuentas de entretenimiento y ahí varios de sus seguidores le han enviado diferentes palabras de aliento.



“Que Dios lo libre de todo mal y peligro”; “Ánimo Dios los bendiga”; “Dios lo bendiga y lo saque adelante”; “Diosito ayúdalo y devuélvale su salud, muchas bendiciones con el poder de Dios, todo va a salir bien”; “Fe y misericordia tu hijo va a sanar en nombre de Dios”, se lee en los comentarios.

¿Qué es la distrofia Muscular de Duchenne?

En diferentes entrevistas, Luly Bossa ha comentado que Ángelo tuvo un nacimiento normal y no mostró signos de esta enfermedad hasta que fue creciendo. Con los años su mamá se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo, pues se tropezaba mucho y no podía moverse con facilidad.



Por esta razón visitaron varios médicos para saber que era lo que le pasa a Ángelo, hasta finalmente a los 11 años fue diagnosticado con Distrofia Muscular de Duchenne, una enfermedad huérfana que solo afecta a uno de cada seis mil casos.



Según el portal ‘Kidshealth.org’, es un trastorno de origen genético que debilita progresivamente los músculos del cuerpo. Asimismo, comentan que “La distrofia muscular de Duchenne es progresiva, lo que significa que los problemas empeoran con la edad. Cuando un niño con distrofia muscular de Duchenne entra en la adolescencia, la debilidad muscular de todo el cuerpo le puede provocar problemas cardíacos y respiratorios”.



Sin embargo, esto nunca ha desanimado a la actriz, quien constantemente lucha para que Ángelo tenga la mejor vida posible. En su cuenta de Instagram suele compartir diferentes momentos felices junto a él y como avanza su salud.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

