Llenar el álbum oficial de la Copa Mundial de Fútbol se ha convertido en más que una tradición, es una pasión que no conoce de fronteras, lazos sanguíneos o nombres propios.

Fanáticos de todo el mundo se han unido en pro de un objetivo en común: coleccionar en su totalidad las láminas de los jugadores que protagonizarán el torneo internacional de fútbol del año que está próximo a iniciar.

Es tanta la atención y la emoción por la llegada del Mundial de Catar 2022 que ni siquiera los hijos de las más grandes leyendas futbolísticas han podido abstenerse de hacer parte de esta costumbre que mueve fibras entre los aficionados. Al menos ese es el caso de Mateo Messi, hijo del flamante astro del PSG -Paris Saint-Germain Football Club- y capitán de la selección argentina a quien el destino lo premió con una inesperada y conmovedora sorpresa.



Aunque llenar el álbum es una tarea divertida, no es una misión para nada fácil. Las ‘monas’ -término coloquial usado en Colombia para referirse a las láminas coleccionables- son tan numerosas como difíciles de conseguir que hacerse con una lámina de eminencias como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e incluso Neymar es un objetivo demasiado ambicioso y algunos dirían que imposible. Sin embargo, tal parece que a Mateo la suerte lo ha acompañado en esta ocasión.

La encargada de compartir el momento fue Antonela Roccuzzo, esposa de Messi y madre de Mateo. Foto: Instagram: @antonelaroccuzzo

A través de una historia de Instagram Antonella Roccuzzo, esposa de ‘la pulga’ y madre de Mateo, Thiago y Ciro, compartió una imagen que ha enternecido el corazón de todos sus seguidores. En ella, el segundo hijo de la pareja nacido en 2015 luce una sonrisa radiante al tiempo que sostiene la tan anhelada lámina de su padre en las manos. Todo parece indicar que la pasión por el fútbol es hereditaria.



Rocuzzo no quiso dejar pasar la oportunidad de compartir el tierno momento con su esposo -quien ahora se prepara con la Albiceleste para el amistoso frente a Honduras del próximo viernes en Miami- y lo etiquetó en la imagen. Por su parte, el 10 de la Selección Argentina no tardó en repostearla, dando muestras de una felicidad familiar colectiva.



De acuerdo con el portal de noticias deportivas ‘Futbolred’, los precios para adquirir figuras como las de Lionel Messi, en ocasiones, no resultan tan accesibles. La ‘mona’ del exdelantero de Barcelona podría llegar a alcanzar un valor cercano al millón de pesos colombianos; mientras que láminas como la de Neymar podría oscilar los 850 mil pesos.

