Hijo de 'La gorda' Fabiola y Nelson Polanía cambió su nombre y recibió elogios en redes

En los últimos años, la familia conformada por Fabiola Posada -La Gorda Fabiola, Nelson Polanía -‘Polilla’- y su hijo Nelson Polanía Jr. ha sido muy abierta con respecto a su historia personal y familiar, que en años recientes ha estado marcada por la revelación de la orientación sexual de Nelson Polanía Jr.

Los reconocidos comediantes han mencionado en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales que aceptaron la orientación sexual de su hijo con todo el amor incondicional que ha marcado a la familia desde siempre. Han contado lo difícil que fue para su hijo abrirse, tanto con sus padres, como con sus amigos y seguidores.

La ‘Gorda Fabiola’ ha compartido innumerables momentos en los que manifiesta su apoyo a su hijo y ha habido ocasiones en los que lo ha defendido de los usuarios en redes sociales que lo atacan.



Con el inicio del 2024, por medio de sus redes sociales, el hijo de los comediantes compartió una noticia, pues asegura que “le doy inicio a un nuevo año y a una nueva era, además a le da la bienvenida a uno de los cambios más importantes de mí vida”.



En un video publicado en su cuenta de TikTok menciona que se realizó el cambio de nombre, pues cuando nació, sus padres lo llamaron Nelson Polanía Jr. y en la publicación menciona: “Mi papá y yo tenemos bastantes cosas en común: tenemos el mismo nombre, compartimos cumpleaños, compartimos hobbies, incluso nos parecemos físicamente, a veces, algunas personas piensan que yo soy mi papá o viceversa”.

El joven influencer menciona que es por lo anterior que decidió cambiarse el nombre para evitar más confusiones: “Pasamos de la era Nelson Polanía, que yo creo que duró bastante, a la era de David Polanía, ese es mi segundo nombre. Yo solo espero que ustedes me apoyen y me acompañen en este proceso, para que no se confundan más”.



De inmediato, los seguidores de sus padres y los suyos, no se hicieron esperar y lo llenaron de elogios, felicitándolo por su personalidad y forma de ser: “Superbién, es excelente tener un segundo nombre”, “Mucho gusto David”, “Bueno, pues, ¡Hola, David!”, “Así es, no es ser reconocido por su papá, sino por lo que es y va a hacer”, “Yo tuve el mismo problema, pero no soy famoso, y hoy por hoy nadie me dice por mi primer nombre”, entre otros.

