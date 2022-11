La empresaria y socialité Kim Kardashian nunca se imaginó que luego de 20 años, uno de sus hijos vería un fragmento del video erótico que grabó con el cantante Ray-J., su novio en aquella época.



Sin embargo, se llevó una amarga sorpresa cuando su hijo Saint West, de tan solo 6 años, la llamó entre risas para mostrarle una imagen en la que ella aparecía. Cuando 'Kim' la observa se da cuenta que corresponde a un clip corto del encuentro sexual con su exnovio, que se hizo viral hace 15 años, cinco años después de haberlo documentado.

El suceso ocurrió mientras Saint West, hijo de Kim Kardashian y el rapero Kanye West, jugaba en su tablet conectado a internet, cuando en medio del juego le salió un anuncio publicitario que correspondía a un fragmento del video de su madre.



Por suerte para la empresaria, aunque Saint la reconoció en la publicidad, no entendió el texto que aparecía en la imagen, ni el contenido en sí mismo. Aún así, la enfureció la posibilidad de que en algún otro momento uno de sus hijos mayores viera el video.

"Eso fue hace 20 años. No voy a pasar por todo esto otra vez. Esta vez conozco a los abogados adecuados. Sé exactamente qué hacer… Tengo todo el tiempo, todo el dinero y todos los recursos para quemarlos a todos", expresó Kim Kardashian para los medios internacionales, haciendo énfasis en que ahora es madre de cuatro niños.

El video erótico fue grabado en 2002 en Los Cabos, México, cuando 'Kim' tenía solo 22 años y viajó con su novio Ray-J, con quien mantuvo una relación hasta 2006, para celebrar el cumpleaños 23 de la empresaria.



Sin embargo, en 2007 'Vivid Entertainment', una productora de contenido para adultos tuvo bajo su poder el video, que publicaron en marzo del mismo año.



Algunos rumores señalan que presuntamente Kris Jenner, la mamá de Kim, fue quien compartió el clip con la productora.

Con la polémica en torno a los hechos, el masivo número de vistas que tuvo el video y el fin de la amistad de Kim Kardashian con París Hilton ocasionada por lo ocurrido, E! Entertainment Television se interesó en la vida de la familia, por lo que tan solo tres meses después de filtrado el clip Kris Jenner firmó la autorización para abrir las puertas de su casa y grabar a su familia para la serie "Keeping up with the kardashians".

