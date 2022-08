Unas fuertes declaraciones han causado revuelo entre los seguidores de ‘El Divo de Juárez’, luego de que un presunto amigo del fallecido cantante afirmara para un programa de televisión que el artista mexicano habría estado involucrado en una relación incestuosa con uno de sus hijos adoptivos. El hijo mayor respondió a las acusaciones y pidió respeto.





Hace tan solo seis años el mundo despidió a uno de los artistas mexicanos más reconocidos y queridos de todos los tiempos, Juan Gabriel, quien falleció a sus 66 años a causa de un infarto agudo y cuya muerte suscitó toda una ola de tristeza, rumores y teorías por parte de sus fanáticos.

A tan solo tres días de conmemorar el sexto aniversario de su fallecimiento, una nueva polémica ha surgido alrededor del ya fallecido ‘Divo de Juárez’. Esta vez fue Alberto Gómez, un presunto amigo del cantante, quien encendió las alarmas con una controversial confesión.



(Siga leyendo: Sylvester Stallone se separa de Jennifer Flavin tras 25 años de matrimonio).



En entrevista con el programa de televisión ‘Chisme No Like’, Gómez aseguró que Luis Alberto Aguilera Jr, hijo mayor del cantautor mexicano, habría sostenido una relación amorosa con su difunto padre.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Gabriel reconoció a cinco hijos durante su vida. Uno biológico y cuatro adoptados.l Foto: EFE

Las declaraciones no fueron bien recibidas por los seguidores del intérprete de ‘Querida’, y mucho menos por Junior, como también es conocido el hijo adoptivo del artista, quien no tardó en romper el silencio y desmentir todas las acusaciones hechas en su contra.



Por lo que, por medio del programa de opinión mexicano ‘De primera mano’ dijo: “A este señor yo no lo recuerdo, no me conoce de niño, según él dice, que compruebe con una foto o algo”, fueron las palabras con las que Junior trató de frenar la lluvia de rumores que surgieron a raíz de la afirmación realizada por el supuesto amigo de ‘El ídolo de multitudes’.





“Nunca hubo una relación sentimental” FACEBOOK

TWITTER

Inmediatamente después contradijo la versión de Gómez afirmando; “nunca hubo una relación sentimental".



“Estoy súper molesto, traumado, y quiero demandarlo porque tengo una hija y eso no va”, aclaró al tiempo que pidió respeto por la memoria de su padre.



Tampoco perdió la oportunidad para referirse a ‘Jas Devael’, quien habría sido el novio oficial de Juan Gabriel durante más de cinco años, de acuerdo con varios medios mexicanos.



(Lea también: Isabella Santodomingo habló sobre su sufrimiento por los cambios en su físico).



“Si fuera así, mi papá no me llevaría a la escuela, yo era su consentido, me traía en los conciertos, y las casas que me compró. Jas Devael me conoce y yo lo conozco como su exnovio”, agregó.



Tras revelar algunos detalles íntimos de su vida, Gómez fue enfático en afirmar que entre su padre y él no hubo nada más que un fuerte lazo familiar que los seguirá uniendo por la eternidad.



Finalmente, envió un contundente mensaje al psicólogo y presunto amigo de Juan Gabriel: “Si Alberto Gómez es tan amigo de mi padre, debería guardar respeto''.

Más noticias

John McAfee habría fingido su muerte, según su exnovia

Libertad para exparticipante de 'El Desafío' capturada por tráfico de drogas

Yina Calderón defendió a ‘Epa Colombia’ tras acusaciones de lavado de dinero

Tendencias EL TIEMPO