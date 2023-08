El programa de imitación 'Yo me llamo' ha mostrado todo tipo de personificaciones en esta nueva temporada, algunas que sorprenden con su gran parecido físico o vocal a los originales y otros con sus historias.



Esta vez, quien llamó la atención de los jurados fue el imitador de Giovanny Ayala, quien además de mostrar gran talento en el escenario, confesó que era hijo del original. Le contamos qué dijo Amparo Grisales.

Con la canción 'De qué te las picas', el joven de apenas 18 años, se subió a la tarima del concurso de canto del Canal Caracol e intentó convencer a Pipe Bueno, Amparo Grisales y al maestro Escola, de que merecía un lugar en la segunda ronda.



Antes de iniciar a cantar, Pipe Bueno comentó que era "igualito" por el parecido físico que tenía con el original y pocos segundos después Amparo Grisales dijo que era "igual de desafinado".



Tan pronto como el imitador cantó el coro, la jurado votó en rojo, mostrando su desaprobación.



Sin embargo, a los otros dos jurados sí les gustó su imitación. "La voz, incluso la forma en que hace el vibrato el maestro Giovanny lo haces igual. Para mi sí te llamas", dijo Pipe Bueno. ​



La 'diva' volvió a mostrar su desaprobación diciendo: "Para mí no te llamas porque cantas mucho mejor del original".



Luego, le preguntaron por su personaje y confesó que se sentía emocionado de hacer esta personificación ya que Giovanny Ayala era su padre.



"Me siento muy feliz protagonizando este personaje. Es un homenaje muy grande porque es mi papá", comentó el joven.



A lo que Amparo afirmó entre risas: "ay, me va a matar el papá", haciendo referencia a las anteriores críticas que había hecho al imitador.



César Escola aprovechó la confesión del joven para decirle que su papá era maravilloso y le dio el sí para continuar en el programa, aunque no sin antes recibir un comentario de Amparo, quien continuaba riendo avergonzada: "Como es de hipócrita", dijo Grisales.



El joven deberá mostrar ahora su talento en la segunda ronda. “Esto es por mi familia, esto es por mi papá, por la sangre. Vengo a seguir el legado de mi papá con la ayuda de Dios”, dijo conmocionado.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

