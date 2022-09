El actor Fabio Restrepo falleció en las horas de la mañana del pasado domingo 13 de febrero en Medellín, luego de una larga lucha contra el covid-19.

Desde diciembre de 2021, cuando llegó a un centro de salud de la capital antioqueña por una baja de azúcar y tras ser diagnosticado con covid-19, no se pudo recuperar y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ahora, habiendo pasado más de siete meses de su deceso, su hijo Mauricio Restrepo decidió no guardar silencio ante lo que definió como una injusticia. Según dijo, su padre habría fallecido a causa de la negligencia por parte del equipo médico que lo atendió.

Mi padre merecía dignidad FACEBOOK

TWITTER

“Un médico me dice: 'Mauricio, su padre está mal y tiene una úlcera por presión', mal llamadas escaras. ¿Saben qué tenía? Tenía una úlcera por presión engangrenada. Mi padre nunca fue aseado como debió haber sido”, aseguró en entrevista con el programa 'Expediente final'.



(Puede interesarle: Le negaron una mamografía por su edad y luego se enteró que tenía cáncer de mama).



Restrepo responsabilizó al hospital de la muerte de su progenitor, señalando que las lesiones de su espalda se infectaron a raíz de falta de cuidados e higiene, además de una mala praxis médica: “Ustedes atendieron mal a mi padre. Tenía cuatro catéteres infectados, cuatro bacterias dentro de su cuerpo. Eso no es justo y no le dieron el cuidado que necesitaba”.

(Le recomendamos leer: Imputarán por homicidio a dos enfermeras de la Misericordia por muerte de niña).

Por su parte, Esteban, su otro hijo, indicó que incluso fue el personal médico de otro centro asistencial en el que fue tratado su padre el que les comunicó que no se tomaron las medidas necesarias para mantener higiénica su herida de la espalda: "La enfermera dice que es mal cuidado. Que a él lo tenían que estar volteando. (...) Los médicos me decían: 'No, muy raro, yo tuve a su papá con otras siete personas y ellos ya están hablando. Su papá no habla y yo no sé por qué'. Se supone que él le va a salvar la vida a mí papá y él es el que no sabe por qué".

(Puede leer: Por apagón, médicos hicieron cesárea con luz de celular y cortaron al bebé).

Finalmente, contaron cómo ha sido su vida tras la partida del actor, además de haber perdido a su hermano Andrés, de 35 años, días antes del fallecimiento de su padre también por esta enfermedad.

Más noticias de Tendencias

Uber fue 'hackeado', al parecer, por joven de 18: a esto tuvo acceso

La carta secreta que dejó la reina Isabel II y no se podrá abrir hasta 2085

Laura Tobón revela que su hijo nació con una malformación

Toro moribundo mató al carnicero que le iba a dar el hachazo final

Gwen Stefani y otros cambios extremos en celebridades que las han dejado irreconocibles

Tendencias EL TIEMPO