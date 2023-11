Hijo de estrella de Hollywood muere por sobredosis; así lo recordaron sus padres

El actor y comediante estadounidense Dana Carvey, reconocido por su participación en ‘Saturday Night Live’, confirmó hace unas horas la muerte de su hijo, Dex Carvey.



Según indicó tanto el actor como su esposa, Paula Zwagerman, madre del hombre de 32 años, en un comunicado compartido en redes sociales, la causa de muerte fue una “sobredosis accidental de drogas”.



"No es exagerado decir que Dex amaba la vida. Y cuando estabas con él, tú también amabas la vida. Hacía que todo fuera divertido", se lee en el comunicado. "Pero sobre todo amaba a su familia, a sus amigos y a su novia, Kaylee", señalaron los padres en el texto compartido este 16 de noviembre.



“Tenía talento en muchas cosas (música, arte, cine, comedia) y se dedicó a todas ellas con pasión”, detallaron.



Los padres también hicieron referencia a las adicciones que su hijo pudo haber tenido: “Para cualquiera que esté luchando contra la adicción o que ame a alguien que esté luchando contra la adicción, están en nuestros corazones y oraciones”.



El hombre fue actor y editor, y participó en producciones como ‘Beyond the Comics’ (2014), ‘Carpool Pandering’ (2016) y ‘The Funster’ (2013).



El hijo mayor de Carvey falleció el miércoles 15 de noviembre de 2023.



E su cuenta de Instagram, el comediante también compartió algunas fotografías de su hijo, en una de estas se puede ver a ambos trabajando. “Dex y yo trabajando juntos. Que alegría”, escribió en la descripción.



