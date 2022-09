El hijo mayor de Chayanne, Lorenzo Figueroa, se animó a emprender en la industria de la moda. Según le comentó a ‘Telemundo’, fue durante las restricciones por la pandemia del coronavirus que se lanzó a fundar su empresa de ropa "casual" en la que intenta representar la esencia latina.



‘Stamos Bien’, nombre de su firma, nació luego de graduarse de la Facultad de Economía de la International University College of Business de Miami, ciudad donde reside y vive con casi toda su familia paterna y materna.



“Me estaba apenas graduando de la universidad y yo quería hacer algo y quería hacer un proyecto. Le dije a dos amigos y decidimos hacer una línea de ropa”, comentó Figueroa a ‘Telemundo’.

Fue a través de sus redes sociales que anunció a principios de 2022 que ya tenía todo listo para empezar con el proceso de reconocimiento de marca. En su perfil personal de Instagram posteó: "Coming soon! @stamosbien #miami #newproject #stamosbien", dejando en la intriga sus más de 300 mil seguidores hasta hoy.



En el proceso creativo estuvo muy presente su padre, quien le dio algunos consejos de moda gracias a su experiencia de más de 30 años en el mundo de la farándula internacional.



“Lo único que me dijo mi papá fue: 'Hazlo, hazlo que es el momento de hacerlo, eres joven y ponlo todo en el proyecto'", comentó Lorenzo.



“Mi papá siempre me ha dado consejos. Con 44 años en la música, entonces sabe mucho de ropa, de cómo verse bien, de cómo lucir bien, entonces me dio consejos en lo que le gustaría a la gente. Esto me ayudó un montón a empezar mi línea de ropa”, agregó.



Hasta el momento, los productos solo podrán ser enviados a muy pocos países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y, por supuesto, Colombia. Los precios varían dependiendo de la prenda, pero pueden ser compradas por un precio no menor a 180 mil pesos.



