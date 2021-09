Salvador, el hijo de Carolina Cruz, no fue operado

La reconocida presentadora Carolina Cruz ha estado en el 'ojo del huracán' en redes sociales. Los internautas constantemente la cuestionan por el estado de salud de su hijo Salvador.



El bebé de 6 meses, producto de su relación con el actor Lincoln Palomeque, ha sido visto en diferentes ocasiones en tratamientos médicos pues nació con tortícolis gestacional.



Según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la tortícolis gestacional suele darse por “una mala postura del bebé dentro del útero de la madre o por un parto difícil". Esto genera que el bebé tenga la cabeza inclinada hacia un lado y la barbilla hacia otro.



Recientemente, algunos medios locales anunciaron que la actriz habría sometido a su hijo a una craneotomía, en donde se extrae un pedazo del cráneo para retirar tejidos del cerebro. Sin embargo, la actriz y fiel amiga de Cruz, Yaneth Waldman desmintió que esto haya ocurrido.

A través de un comentario en Instagram, la presentadora aclaró que el niño no habría pasado por el quirófano. “No es cierto, a Salvador no le han hecho ninguna cirugía. Dile a tu contacto en la Fundación Santa Fe (donde se dice habría tenido lugar el procedimiento) que se informe bien y que se dedique a hacer su trabajo dentro de esa institución, pues para eso le pagan, no para inventar chismes ¡Que se dediquen a hacer su trabajo y no a inventar historias!”, escribió.



Aunque Cruz no hizo mención sobre lo ocurrido, recientemente publicó unas historias con su hijo dando a entender que todo estaba en orden. En una foto junto al bebé, la presentadora escribió: "Salvador tiene muchos fans. ¡Qué impresión! Que dónde está, cómo está. Aquí, encima de mamá, ‘mi lugar favorito del mundo”.

En ocasiones anteriores, Cruz ha tenido que salir a aclarar la situación con su hijo menor. La presentadora ha dicho que la enfermedad del bebé no está relacionada con su edad ni con que haya sido concebido con fertlización in vitro.



"1 de cada 4 niños sufre de tortícolis gestacional, así como 1 de cada 5 niños sufre de pujo (...) Es importante cuando vayamos a comentar o dar una opinión, saber de que hablamos y evitar que la ignorancia sobre ciertos temas, nos jueguen un mal rato”, aseguró en ese momento.

