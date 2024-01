Hijo de Camilo Sesto, reaparece en lamentables fotos entre la basura y con un arma

Los admiradores de Camilo Sesto están tristes y preocupados porque el único hijo del fallecido cantante parece estar en peligro, pasan las semanas, los meses, y el joven Camilo Blanes, de 40 años, sigue apareciendo en redes en perturbadoras fotos que revelan el descuido en el que vive, además de su preocupante salud mental.

Desde abril de 2023 Blanes comenzó a alertar a sus seguidores al aparecer en redes luego de posar con una peluca de su padre; el joven, que vive en una mansión que le heredó su papá, parece estar pasando sus días entre basura, desperdicio y mucho desorden, así lo revelan las fotos que comparte en redes.



Se sabe que en el pasado, recién murió su padre en 2019, luchó contra la adicción a las drogas; sin embargo, habría vuelto a ellas después de salir del hospital tras un accidente en una bicicleta sufrido en 2021, lo que lo mantuvo 50 días internado.

Los seguidores y familiares de Sheila Devil (antes Camilo Blanes) están muy preocupados por su estado actual, ya que las fotos que ha compartido demuestran que está viviendo en condiciones deplorables. #noticias #Espectáculos #CamiloSesto #hija #problemas pic.twitter.com/pQZURjzZeE — El Mensajero (@ElMensajero1990) January 12, 2024

Preocupa estado de Camilo Blanes



A pesar de que Camilo Blanes dijo en una entrevista hace unos meses, que vestirse de mujer solo era un experimento para él, lo sigue haciendo, de acuerdo a las fotos que comparte en redes, en donde luce muy delgado, desmejorado y en algunas fotos hasta aterrorizarte.



Recientemente, apareció con un arma y entre basura dentro de la casa que le heredó su padre, el lugar está completamente desordenado; su madre, la mexicana Lourdes Ornelas, ha tratado de ayudarlo para que por su propio pie se interne; no obstante, no ha tenido éxito.



Camilo Blanes, el único hijo que tuvo el cantante Camilo Sesto, estaba por estrenar un disco homenaje a su padre, cuando este murió en España en septiembre de 2019, Blanes se encontraba en México cuando la noticia lo sorprendió, desde entonces, el llamado Camilín no ha podido retomar su camino musical

🔴Preocupación por el hijo de Camilo Sesto



Hablamos con Cristina Rapado, amiga de Camilo Blanes 📢 "Su estado de salud no es el que quisiéramos las personas que le queremos"#Mañaneros10E https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/KSyIkbPsub — Mañaneros (@MananerosTVE) January 10, 2024

