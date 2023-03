Desde que karol G lanzó su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’ se ha vuelto tendencia en redes sociales y en la prensa nacional e internacional. Incluso, sus canciones han hecho que se posicione en el top global, volviéndose una de las cantantes más importantes de Latinoamérica.

Durante su gira de conciertos, la paisa mostró su gran éxito, pues varias de sus presentaciones a nivel internacional estuvieron ‘Sold out’, lo que quiere decir que se vendió toda la boletería.



Hace unas semanas, la ‘Bichota’ finalizó su tour con tres fechas en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan de Puerto Rico. Ahí sorprendió a sus fans cantando sus nuevas canciones y con diferentes invitados especiales que la acompañaron en el escenario.



En uno de sus conciertos se vivió un tierno e inesperado momento para la intérprete de ‘TQG’, pues se dio cuenta que entre los asistentes, estaba un pequeño niño con un ramo de rosas.

Aunque en la grabación no se ve la cara del menor, muchos internautas han asegurado que se trata del hijo de Anuel AA, Pablo Anuel Gazmey. En las imágenes, se puede ver la cara de asombro de Karol y dice: “Esas son para mí, ¡Me morí!”.



Luego se ve que el pequeño también le regala un cuadro con su imagen. Este clip se ha vuelto bastante viral en la plataforma de TikTok y los internautas han hecho comentarios al respecto. Algunos de ellos afirman que si es el hijo del puertorriqueño y otros no se ven tan convencidos de esto.



“No es ni Pablito dejen de hablar”, “Ese no es el hijo de Anuel porque son tan mentiroso, ustedes creen que era Pablito, ella lo hubiese dicho”, “Qué lindo”, “Sí que es el niño, yo estuve en el concierto”, “Karol trasmite mucha buena vibra”, se lee en los comentarios de TikTok.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

