Hija mayor de Jessi Uribe habla sobre su relación con Paola Jara

Es conocido que el cantante de música popular Jessi Uribe, en su anterior relación sentimental con Sandra Barrios, fue padre de cuatro hijos.



Uno de sus retoños es Luna, su hija mayor, quien tienen 14 años y es la encargada de manejar las redes sociales del artista.



Desde el 2017, surgieron los rumores de que Jessi tendría una relación con la cantante Paola Jara, Justo después de que grabaran el tema ‘Como si nada’, evidenciando que el artista le había sido infiel a su esposa al iniciar una relación clandestina con la también cantante de música popular.

Desde ese momento, muchos han sido los que critican a la pareja de artistas, porque manifiestan que desde un primer momento hubo conexión entre ellos, a pesar de que lo negaran rotundamente hasta el 2019, año en el que tuvieron que aceptar públicamente que tenían un noviazgo.



(Le puede interesar: ‘Lo he esperado toda mi vida’: Jessi Uribe sorprende a sus seguidores con gran evento)



Al respeto, varios han querido saber qué piensan los hijos de Jessi sobre su relación con Paola Jara, con quien se casó en el 2022, por eso la primera en dar su opinión fue su hija mayor, Luna.

A través de las usuales dinámicas de Instagram, en donde seguidores hacen preguntas y el dueño del perfil las responde, un usuario le preguntó a Luna si acepta a la esposa de su padre.



“¡Claro que sí!, aparte yo no soy quién para aceptar o no ese tipo de decisiones”, respondió la menor.



De esta forma, la joven demostró que se lleva bien con la nueva pareja de su padre y respondió de la manera más madura, dejando de lado la opción de que la gente quiera hacer un rumor sobre ello.



(Lea más: Jessi Uribe le dio un beso a una fanática de la tercera edad en pleno concierto)

Así mismo, dejó perplejos a quienes querían seguir ahondando en el tema con preguntas venenosas como: "¿Por qué no le pides a Jessi que hagan un hogar feliz como lo eran antes?”. Para esto, Luna expresó: “Porque ahora no tengo un hogar feliz, sino dos”.



Finalmente, con estas respuestas dejó claro que no está interesada en crear controversia alrededor de la nueva relación de su padre y que lo que siempre hará ella como su hija es apoyarlo, porque como una hija común y corriente "adora a su padre".

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Yailin 'la más viral' espera un bebé de Tekashi 6ix9ine, según 'paparazzi' Jordi Martin

Tildan de ‘grosera’ a Amparo Grisales por fuerte comentario a cantante de ‘Yo Me Llamo’

Estas son las lujosas mansiones que tiene Shakira en diferentes países del mundo