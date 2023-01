Por estos días Anuel AA y Yailin, ‘La más viral’, se han llevado la atención de los medios de comunicación y las redes sociales por mostrar las primeras imágenes del rostro de su hija Cataleya. Si bien la menor al parecer no ha nacido, se pudo ver su cara a través de una ecografía 4D.



Han sido los mismos artistas quienes se han encargado de mantener al tanto a sus fanáticos en las plataformas digitales sobre su relación amorosa y el proceso de embarazo que lleva la dominicana.

La fotografía muestra a la cantante si su panza de embarazada. Foto: Instagram: @yailinlamasviralreal

Sin embargo, en las últimas horas las alarmas se prendieron, pues se ha empezado a rumorear que la cantante ya dio a luz y una de sus recientes fotografías publicada en su página principal de Instagram, donde cuenta con más de 6,4 millones de seguidores, sería la prueba de ello.



Resulta que la intérprete de ‘Baila’ aparece grabándose con el celular en el baño y mostrando una de sus costosas lencerías. No obstante, lo que llamó la atención del clip, fue que su barriga aparece muy plana y su cuerpo luce totalmente definido, una apariencia que no es común en las mujeres con un estado de gestación avanzado.



La grabación causó reacciones encontradas entre algunos internautas que se mostraron incrédulos ante el post, como otros que felicitaron a la celebridad por haber quedado con una figura tonificada al salir del embarazo.



“Ay eso es viejo”, “Con bisturí cualquiera queda así”, “Ese embarazo duro 5 minutos jajajaja ¿qué?”, “De la cesárea para el quirófano de nuevo para la lipo”, “Obvio nena con cirugía enseguida”, “Ni en la rosa de Guadalupe se ven esos milagros” y “Esa foto se ve vieja”, fueron algunas de las reacciones de usuarios de internet.



Ahora bien, no se ha confirmado nada y será cuestión de tiempo para que ambos artistas urbanos le informen a la opinión pública si efectivamente su primogénita ya llegó al mundo.



