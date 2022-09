Tatiana Murillo, más conocida en redes como ‘La Barbie Colombiana’, es una de las modelos más polémicas del país, entre otras cosas, por su afición a las cirugías plásticas. Su apariencia física ha sido elogiada y criticada a partes iguales: mientras hay unos que aplauden su “inigualable belleza”, hay otros seguidores que califican su cambio de aspecto como “extremo”.

(Lea también: Polémica por 'influencer' que le regaló rinoplastia a su hija de 12 años).

Sin embargo, si alguien sabe cómo hacer frente a las críticas es, precisamente ella ‘La Barbie Colombiana’, quien hace sólo unos pocos meses estuvo en el ojo del huracán por dar un controvertido regalo de cumpleaños a su hija de 12 años: una rinoplastia. La ola de comentarios y apreciaciones negativas, como era de esperarse, no tardaron en llegar. No obstante, Murillo decidió dar un mensaje a todos sus seguidores y detractores.

No hagan show, lo que pasa es que ven una mujer sin tabúes y se asustan FACEBOOK

TWITTER

“A mis seguidores les quiero decir que sí se puede, con ciertas características y lineamientos que mi Sofi cumplió, por supuesto, puede operarse un menor de edad. Mientras que a mis detractores les pido que no hagan show, lo que pasa es que ven una mujer sin tabúes y se asustan, porque todo es show para ustedes” fueron las palabras de la modelo paisa ante la polémica desatada por la primera intervención quirúrgica de su hija.

(Siga leyendo: Rinoplastia: ¿qué sucede si se realiza a una corta edad?).

Ahora, todo parece indicar que la menor se someterá a otro retoque estético pero, esta vez, sus labios serán los protagonistas.

¿Otro retoque estético?

A través de sus historias de Instagram -red social en la que cuenta con más de 181 mil seguidores- la influenciadora subió un video corto en el que anuncia a sus seguidores que les tiene “un chisme, chisme”. Acto seguido, procede a señalar con el dedo índice sus labios y a agregar que “ya tiene el aval (para realizar el retoque)”.

Estos gestos han dado a entender a los internautas que la menor de doce años se sometería a una queiloplastia -aunque ella no ha salido a dar más detalles del procedimiento hasta el momento-, una intervención mínimamente invasiva que se realiza bajo anestesia local de 20 minutos, de acuerdo con la página oficial del Instituto Maxilofacial. ¿El resultado? Labios con más volumen.

(De interés: Joven perdona a su novio infiel a cambio de que le pague una cirugía estética).

Los internautas, al igual que en la oportunidad anterior, no dudaron en despacharse contra Murillo, a quien acusaron de ser una mala madre. “No todas las madres son buenas”, “Si no se preocupa la mamá, ¿por qué nos preocupamos nosotros?” y “Cada quien, pero eso solo refleja sus inseguridades y las que le está creando a su hija” fueron sólo algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

Ante la teoría que apunta a que la razón del posible retoque es para adquirir seguidores, Murillo apareció en sus historias de Instagram y aclaró algunos rumores. “Mucha gente opina que lo hago por seguidores. A mí esos seguidores no me generan ingresos”. Y agregó: “Aquí la gente es muy morronga y les encanta esconder lo que se hace. Yo no”.

Más noticias

Al estilo de 'La Peliteñida', Lorna Cepeda recrea una escena de 'Betty, la fea'

Andrea Guzmán habló de su romance escondido con actor de 'Padres e Hijos'

Jessica Cediel no pedirá reparaciones al médico que le inyectó biopolímeros

Amber Heard reaccionó al nuevo romance de Johnny Depp

Dua Lipa: así se veía a los 17 años cuando participó en el 'Factor X'

Tendencias EL TIEMPO