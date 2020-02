Hija de Steven Spielberg se lanza como actriz porno

Después de haberse mantenido todos estos años el total discreción, Mikaela, la joven que fue adoptada al mes de nacida, en 1996, por el director de cine Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, reveló sus nuevas aspiraciones en la industria pornográfica.

En una entrevista concedida al diario ‘The Sun’, Mikaela ha hablado de los proyectos que tiene para su futuro. La joven dijo que se considera un "animal sexual" y que ha decidido sacar un beneficio económico de sí misma.



“Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada", aseguró la joven.



Aunque ha compartido con sus seguidores de redes sociales su estilo de vida, no fue sino hasta el fin de semana pasado que, por medio de una videoconferencia, les comentó a sus padres sobre sus planes.



Después de haber sentido muchos nervios por contarles su decisión, Mikaela, ahora, está tranquila. Ha sentido a sus padres “intrigados, pero no enfadados” y dijo que “para ellos, la prioridad siempre ha sido su seguridad”.

Desde ahora su nombre artístico en la industria del porno será Sugar Star. La joven ya ha subió varios de sus videos a PornHub, pero le tocó retirarlos ya que no cuenta con la licencia de trabajadora sexual en Tennessee, lugar donde reside actualmente.



Aunque dicha licencia no es un requisito para hacer públicos sus videos, dijo que quiere obtenerla para que todo sea legítimo y para que, una vez la tenga, pueda también trabajar en algún club de ‘streaptease’.



En sus redes sociales ha escrito que ella no tiene que darle explicaciones a nadie de lo que ha decidido con su futuro: "He lanzado mi propia carrera, autoproducida, en el mundo del entretenimiento para adultos. Que sea algo seguro, sano y consensuado es el objetivo. Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mis elecciones".



Además, enfatizó que no siente ninguna vergüenza en sus elecciones y ve su nueva carrera como una "opción positiva y motivadora".



Con esto la joven quiere lograr independencia económica de sus padres: "No puedo seguir dependiendo de ellos o incluso del Estado, no es que haya nada malo en eso, simplemente no me siento cómoda”.

Sin embargo, aclaró que no tendrá sexo en cámara con nadie, ya que actualmente está comprometida con un hombre llamado Chuck Pankow, de 47 años, que también apoya su carrera en el entretenimiento para adultos.



Por ahora, Mikaela dice que sus videos han consistido en mostrar sus senos "generadores de dinero" y dijo que cree que el "trabajo fetiche" podría convertirse en una de sus especialidades.



Aclaró que siempre ha compartido un vínculo especial con sus padres, ya sea por su amor mutuo por la ciencia ficción y el horror o simplemente por el hecho de que Spielberg y Capshaw se han sacrificado y la han apoyado.



"Tengo padres increíbles que tuvieron sus luchas conmigo, tuve mis peleas y luchas con ellos, pero quieren que esté viva y segura", dijo al medio británico.

