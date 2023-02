Katherine Schwarzenegger, hija del icónico actor de ‘Terminator’ y ‘Depredador’, ha llamado la atención de las redes sociales por responder a las críticas que se han venido suscitando contra su esposo, el actor de 'Jurassic World’ Chris Patt, supuestamente por sus creencias religiosas.



En una entrevista para ‘The New York Times’, Schwarzenegger aborda la oleada de malos tratos, memes, amenazas e, incluso, campañas que lo acusan de ser un fundamentalista religioso, debido a algunas publicaciones en su Instagram, a algunos trinos, pero sobre todo, a un discurso que dio en los ‘Premios MTV’ de 2018.

Katherine y su padre Arnold Schwarzenegger. Foto: Instagram: katherineschwarzenegger

Ante el hecho, la escritora estadounidense afirma que, al ser la hija de una celebridad de Hollywood, siempre ha sabido manejar la presión de los medios, por lo que en su núcleo familiar poco o nada le importa lo que pueda decir la opinión pública sobre sus gustos, aspiraciones y vínculos laborales.



"He visto todo lo que dicen por ahí. Pero lo que yo sé es que todo lo que se dice no puede estar más lejos de la realidad", explicó.



El origen de las críticas más fuertes comenzaron cuando Pratt subió un post en el que remarcaba su amor por su esposa y su hija, algo que no habría tenido repercusión de no ser por la frase que puso en la descripción: "una hija preciosa y sana".



Y es que antes de concebir a su pequeña con Schwarzenegger, Pratt mantuvo una relación amorosa con Anna Faris, con quien tuvo un hijo, Jack, el cual ha padecido constantes y fuertes quebrantos de salud al haber nacido prematuro, un asunto que, según medios locales, fue bastante duro emocionalmente para el actor.



En una entrevista para ‘Men’s Health’ lo confirma: “Salieron varios artículos que decían: 'Es vergonzoso. No me puedo creer que Chris Pratt le agradezca una hija sana cuando su primer hijo nació prematuro. Menuda pulla a su exmujer’, esos fueron comentarios muy jodidos”, recuerda.



"Mi hijo va a leer eso algún día", ha señalado: "Tiene 9 años. Y está pegado al mundo digital. Me molesta muchísimo. He llorado mucho por eso. Pensé: 'Odio que estas situaciones en mi vida sean una carga para las personas más cercanas a mí", concluyó.



