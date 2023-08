El 8 de agosto se cumplió un año desde que falleció la actriz británica Olivia-Newton John, a sus 73 años, luego de luchar contra el cáncer de mama. Ella es recordada por interpretar a 'Sandy Olsson' en la icónica película 'Grease'.



Ahora bien, su hija, Chloe Lattanzi, y su esposo, John Easterling, han revelado que vieron el espíritu de la también cantante a los pocos días de su muerte.

Con motivo del primer aniversario de su muerte, Lattanzi tuvo una entrevista con el medio estadounidense 'People' y comentó un encuentro sobrenatural que tuvo con su madre.



"Dos semanas después de su fallecimiento, mi teléfono tomó accidentalmente una foto de mi perro, y allí, flotando junto a su cabeza, había un pequeño orbe azul, del mismo color que esto", comentó y se refirió al collar que le había regalado su progenitora.



Además, añadió: “Nosotras veíamos esos programas de temas paranormales y yo le dije: ‘Tú te me vas a aparecer’. Y ella me dijo algo como: 'Me voy a aparecer en forma de una de estas esferas'”.

Su hija no ha sido la única en tener un encuentro paranormal, ya que su padre, John Easterling, le comentó al mismo medio que cuando viajó a Perú para conmemorar los que habrían sido los 15 años de su boda, la cual tuvo lugar en ese país, experimentó algo similar.



“Tomé una foto y esta esfera azul estaba justo entre mis ojos. Ha sido un año sobrenatural”, aseguró el viudo.



Poco después su muerte, John Travolta le decido unas palabras a su compañera de reparto en su cuenta de Instagram:



"Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y volveremos a estar todos juntos. ¡Tuyo desde el primer momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!", escribió.

