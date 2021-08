Mariana Correa, hija de Natalia París, sorprende con su extraordinaria voz

Mariana Correa, nacida en el año 2000, se desempeña como modelo y embajadora de diferentes marcas en el país. Además, tiene una marca propia de pañoletas.



La hija de Natalia París ha asegurado en varias entrevistas que desea dedicarse al canto. Recientemente, mostró en redes sociales el gran talento que tiene.

Atendiendo a las sugerencias de canciones que le dieron sus seguidores en Instagram, Correa interpretó fragmentos de distintas piezas musicales. Cantó tanto en inglés como en español y recibió varios cumplidos por su talento.



(Siga leyendo: Los precios de los platos en restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno)



Algunas de los temas que cantó fueron Hello, Set fire to the rain, Someone Like You de la cantante británica Adele. Además, Give me love, de Ed Sheeran; Besos Usados de Andrés Cepeda; Todo de ti, de Rauw Alejandro, entre otros.

(Le sugerimos: Epa Colombia compró un edificio tras superar robo en su empresa)



Mariana Correa es la primera y única hija de la modelo y Dj paisa Natalia París, fruto de su matrimonio con Julio César Correa - Julio Fierro- , con quien tuvo una relación de cinco años hasta que fue asesinado en 2001 por su vinculación al narcotráfico.



Actualmente, la joven cuenta con más de 220 mil seguidores en Instagram.



(Lea además: Hospitalizan de urgencia en Turquía a dos de las hijas de Falcao García)