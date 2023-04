Mariana Correa o ‘Nana’ París, como es conocida en redes sociales, es la hija de la reconocida modelo y empresaria Natalia París. Muchos de los seguidores de la antioqueña le han recalcado que la joven tiene un parecido bastante marcado con ella, por lo que esperan verla muy pronto en las pantallas de la televisión nacional.



(Siga leyendo: Las predicciones de Nostradamus sobre los terremotos).

Y es que precisamente Correa se encuentra estudiando actuación, de modo que los planes que tiene es seguir el legado que su madre dejó en la industria del entretenimiento. La influencer, de 22 años, ya se da un nombre en las plataformas digitales, donde cuenta con algo más de 200 mil seguidores que siguen su vida día a día.



Precisamente, en una de sus constantes interacciones con su audiencia digital, realizó la tradicional dinámica del banco de preguntas en Instagram, donde un internauta le preguntó si tenía operaciones en su cuerpo.

Un tema que ha sido bastante comentado en los últimos meses, luego de los polémicos comentarios de la presentadora Carolina Cruz y la decisión de algunas celebridades de quitarse los implantes mamarios, los cuales estaban generándoles problemas de salud.



Ante los cuestionamientos, Mariana Correa respondió: “no, no tengo operaciones, yo soy toda natural”, comentario que fue republicado por la página de chismes Rastreando Famosos, donde algunos usuarios dejaron comentarios al respecto.



“Ella es bien bella, como su madre”; “Se le nota que es natural muy linda y si tuviese cirugías también ”, “Es hermosa, igual que su mamá, igual si tuviera cirugías bien por ella que busca verse más linda”, “Con esa genética tan hermosa para qué cirugías” y “Se nota que es natural y se ve muy hermosa así”, fueron algunas de las interacciones.



(Lea: ‘La Lambada’: así fue el trágico final de la vocalista de Kaoma, Loalwa Braz).

‘Hay que tener humildad’



Hace algunos días Nana volvió a llamar la atención de su comunidad digital por responder a uno de sus seguidores “que significaba para ella ser hija de padres famosos”. Según dijo, lo malo de tener ese reconocimiento público es que las amistades no son lo que parece.



“Lo malo es que la gente es muy interesada, cuando se dan cuenta quién eres se acercan a ti por puro interés y no por conocer quién eres realmente. También la gente juzga mucho y creen que soy una persona caprichosa o que me creo mucho, pero después se dan cuenta de que no es así”, escribió.



“Lo bueno es que la fama no me dispara el ego porque ya sé lo que es (yo no me considero famosa, pero la he visto de cerca) para mí todas las personas son iguales y ante todo debe primar la humildad, entonces siento que cuando algunas personas no conocen la fama y la obtienen se les olvida que todos estamos en el mismo nivel. Se les olvida la humildad”, agregó.



(Lea también: ¿Shakira, resentida con Colombia? Eso asegura Edgar García).

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias