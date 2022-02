Hace pocas horas la hija de la modelo y DJ Natalia París, Mariana Correa, denunció con un video adjunto el momento en el que le raparon su teléfono celular al norte de Bogotá.



A pesar de que ella pudo reaccionar rápidamente y el clip se ve cómo sale corriendo detrás del ladrón, que incluso subió la moto a un andén para cometer el delito, no fue suficiente y gracias a otras personas se pudo frustrar el hurto.

Mariana habló del momento en sus historias en Instagram y contó detalles: “Yo iba a salir fuera del local a grabar una historia y me raparon el celular, entonces yo salí corriendo y dos personas le lanzaron a la moto un cartel de metal”. El ladrón evitando caerse de la moto botó el celular por lo que Mariana pudo recuperarlo.



La hija de Natalia París aprovechó el contacto con sus seguidores para agradecerle a las personas que la ayudaron en ese momento e impidieron que perdiera su teléfono.



Lea además: Grand M, la estrella de redes sociales que era apedreado antes de la fama



Sin embargo, hizo también una recomendación para que tengan cuidado y no tengan el celular en la mano, ya que la inseguridad es un tema complicado en estos días en Bogotá.



También explicó que a pesar de que no fue una ‘atracada’ violenta como tal, fue una ‘raponeada’ por lo cual les pide a sus seguidores que permanezcan con más cuidado cuando estén en la calle y cuiden sus pertenencias.



Recientemente, la presentadora Carolina Cruz y el Youtuber Sebastián Villalobos también denunciaron los robos

