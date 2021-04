Hija de Michael Jackson revela detalles de cómo su padre la crio

En la serie de YouTube de Naomi Campbell llamada ‘No Filter’, la reconocida modelo y cantante Paris Jackson habló sobre su infancia junto a su padre Michael Jackson. Entre otras cosas, reveló que el ‘Rey del Pop’ inculcó su gusto musical en sus hijos y una clara ética para trabajar.

“Mi padre fue muy bueno en asegurarse de que fuéramos cultos, en asegurarse de que fuéramos educados. (...) no solo nos mostró el brillo y el glamour”, dijo la joven, de 23 años, en la entrevista publicada el 30 de marzo.



La modelo también comentó que, aunque en su niñez viajaba alrededor del mundo, su padre siempre le enseñó a trabajar duro por las cosas que ella deseaba.



(Le puede interesar: J Balvin ahora trabaja con la famosa banda BTS ...¿cantarán juntos?).



“Al crecer, se trataba de ganar cosas. Si queríamos cinco juguetes, teníamos que leer cinco libros”, contó. “Es ganarlo, no solo tener derecho a ciertas cosas o pensar, 'Oh, tengo esto'. Es como trabajar por ello, trabajar duro por ello, es algo completamente distinto. Es un logro", añadió.

Paris Jackson y sus hermanos en el homenaje a su padre. Foto: AFP

Aseguró que estas enseñanzas están en su mente hasta el día de hoy, a pesar de que su padre murió en junio de 2009, cuando ella tenía tan solo 11 años. También recuerda la amplia gama de intereses musicales que tenía el cantante, lo que la ayudó a lanzar su álbum debut ‘Wilted’, en noviembre del año pasado.



“Le encantaba la música clásica, el jazz, el hip-hop y el R&B (...) Pero también le gustaba el ‘Top 40’ de la radio y le encantaba la música rock, el soft rock y The Beatles. Así que crecimos en torno a todo eso y siento que, de alguna manera, influye en mis cosas” explicó.



Aparte de su carrera musical, últimamente ha tenido logros importantes en el modelaje. Por ejemplo, protagonizó la campaña publicitaria de la diseñadora británica Stella McCartney, en su nueva colección con pieles de cuero vegano.



(Lea también: Diez parejas de gemelos que triunfan en el mundo de Hollywood).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Según el ‘New York Post’, Prince, el hermano mayor de Paris, también aseguró en una entrevista que su padre le enseñó a trabajar duro y a siempre estar aprendiendo. De hecho, citó una frase que siempre le repetía.



“Me gradué, y eso no significa que dejé de aprender. Mi padre también decía algo como: 'En el momento en que dejas de aprender, es el momento en que vas a empezar a morir'”, dijo en aquella ocasión.

