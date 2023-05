Mauro Urquijo es un actor colombiano que se dio a conocer por su participación en producciones como: ‘Pasión de gavilanes’, ‘Doña Bella’, ‘La mujer en el espejo’. En los últimos días, el famoso fue entrevistado por el programa de chismes ‘La Red’ y reveló varios detalles de su vida íntima y familiar.



Uno de los temas del que más se habló en la entrevista fue la relación que tiene con su exposa, Adriana López, y su hija, Roz, quien está en transición de sexo y antes se llamaba Gregorio.

Roz le reveló al programa de televisión que se ha realizado diferentes procedimientos para cambiar de sexo, algo que ha sorprendido a su padre, pues no tenía conocimiento de su decisión.



“Me da duro saber que Gregorio (Roz) tuvo unos cambios fuertes en su vida, tuvo un cambio sexual. Algo me sorprendió porque nunca tuve un indicio o una duda hasta cuando viví con él”, afirmó Urquijo.



Roz empezó contando que inició su transición lejos de su madre, Adriana López, y su hermano Lucas, pues quería encontrar su propio espacio y por eso vivió con su pareja de aquel momento.

“Pasaron varios cambios, aprendí mucho, conocí a mucha gente, tantas historias”, comentó la joven.



Asimismo, aseguró que pasó por momentos fuertes, pues en México, el lugar en el que reside actualmente, no suelen hablar mucho de este tema. Luego un tiempo regresó a su hogar porque su mamá la rescató, pues según ella, literalmente la habían abandonado. Por su parte, su madre reveló que fue un cambio duro por qué ella fue criada de una forma distinta.

¿Cómo ha sido la relación de Mauro Urquijo con su hija?

Adriana López junto a Roz explicaron cómo fue la ruptura en su relación con el actor y por qué ha estado alejado en su transición. “En 2018 teníamos una comunicación con él por WhatsApp, hablábamos. Nosotros ya (estábamos) establecidos en Ciudad de México y, después de un tiempo, terminó por bloquearnos. Se acabó esa comunicación”, contó.



Roz afirmó que esta situación ocurrió cuando ella y sus hermanos le pidieron dinero a su padre para unos materiales escolares. “Nos fuimos alejando no solo porque él no nos buscaba, sino porque no nos interesaba hablar con él y al día de hoy tampoco nos interesa. Sigue sin interesarnos”, concluyó.

Joven transgénero va al colegio en falda

