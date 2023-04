Este 14 de abril se están cumpliendo seis años de la trágica muerte del cantante vallenato Martín Elías en un accidente automovilístico. El juglar se perfilaba como la nueva superestrella del género y se esperaba que siguiera con el legado que dejó Diomedes Díaz, su padre e ícono de la música caribe.



(Lea: La verdad del árbol que Shakira NO se ha llevado de su casa de Barcelona a Miami).

Precisamente, Paula, una de sus hijas, es noticia estos días por estar atravesando complicaciones de salud que le han impedido realizar un importante viaje con su madre, Dayana Jaimes, la última esposa del compositor.



Recuerde que el intérprete de ‘Vas a llorar’ tuvo un hijo de otro matrimonio con Claudia Varón: Martín Elías Jr, quien mantiene una muy buena relación con su hermana a pesar de la partida de su padre, pues se les ha visto compartir momentos en familia en diferentes publicaciones en redes sociales.

¿Qué le pasó a Paula Díaz?

Según comentó Jaimes en su perfil de Instagram, la pequeña no andaría bien de salud, por lo que tuvo que ser intervenida por un médico y posponer un importante viaje que tenían.



“Ayer Paula comenzó a sentirse mal y pasó la noche con fiebre, por eso decidimos ir al pediatra antes de nuestro viaje y le mandaron unos exámenes de sangre (ya se los hizo después de varios shows)”, escribió inicialmente la también periodista.



El arte de los especialistas determinó que la menor no estaba en condiciones para viajar y tendrá que guardar unos días de reposo.



“Solo Dios sabe cómo hace sus cosas, mientras tanto seguimos pasando este cuadro viral, confiando en Dios que pronto sanará y se sentirá mejor”, puntualizó.



(Lea: ¿Qué significa ser no binario? Le contamos sobre esta identidad de género).

Más noticias