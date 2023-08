Luisa, una de las hijas de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y del dirigente gremial José Félix Lafaurie, es emprendedora. Hace unos años creó la empresa Luisa Postres. La heredera de la familia Lafaurie Cabal denunció en su cuenta de Tik Tok que las tiendas Juan Valdez presuntamente habrían copiado la fórmula de uno de sus productos.



(Puede leer: Claudia Bahamón y el problema con la actriz 'Nela' en 'MasterChef Celebrity')

En el video que subió a la mencionada red social, la empresaria afirmó que unas personas llegaron a su negocio, con sede en el norte de Bogotá, para preguntarle sobre los ingredientes de una malteada de torta de zanahoria, que ahora se está vendiendo en Juan Valdez.

“Me llevé una sorpresa cuando me di cuenta de que Juan Valdez está promocionando una malteada de torta de zanahoria, igualita a la que tenemos en Luisa Postres”, dijo Lafaurie, quien aseguró que lanzó esa malteada en su empresa hace dos años exactamente, en agosto de 2021.



En el clip, la empresaria contó que hace cerca de dos años, Juan Valdez fue a su empresa para hablar de una colaboración que, después de varios meses de trabajo, nunca se concretó.



“En octubre de 2021, una persona del equipo de innovación y portafolio me contactó para evaluar la colaboración entre Luisa Postres y Juan Valdez… A comienzos de 2022, me dijeron que no se podía hacer la colaboración, argumentando que Juan Valdez no podía trabajar con marcas tan pequeñas“, manifestó.



(Le recomendamos: Video: en fiesta empresarial con globos, un cliente pensó que eran disparos y huyó)



Agregó que "para qué me hacen invertirle tanto tiempo a esto si eventualmente no iba a pasar… Ahí quedó mi capítulo con Juan Valdez hasta que me encuentro con el nuevo producto que están sacando, que es muy parecido a nuestra malteada de torta de zanahoria y que lanzamos en agosto de 2021, un par de meses antes de hablar con ellos”.

Luisa Lafaurie Cabal, empresaria e hija de la senadora María Fernanda Cabal, denuncia en su cuenta de TikTok a @JuanValdezCafe de copiar uno de sus productos: la ‘Malteada de zanahoria’ que ofrece en su tienda de repostería ‘Luisa Postres’ que tiene sede en el norte de Bogotá. pic.twitter.com/VrPiWrpYvG — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) July 31, 2023

Hasta el momento, la empresa Procafecol, que es la propietaria de las tiendas Juan Valdez, no se ha pronunciado al respecto.

Más noticias

'Un mito de la vejez es que la sexualidad eclipsa; pero no, el deseo nunca desaparece'

Maluma tuvo conmovedor gesto con un domiciliario, hubo lágrimas de por medio

Así lucen los primeros ganadores de 'Protagonistas de Novela' en la actualidad

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS