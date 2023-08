La presentadora Catalina Gómez es una de las más recordadas por los televidentes, pues su trayectoria ha sido bastante larga en la pantalla chica.



Desde el 2006, la paisa saluda a los colombianos en el programa matutino 'Día a Día' transmitido por el 'canal Caracol'.

Junto a Iván Lalinde, Carolina Cruz, Carolina Soto y el chef Juan Diego Vanegas, la empresaria cautiva las mañanas de sus más fieles espectadores.



(Le puede interesar:Catalina Gómez reveló los motivos de su viaje relámpago a un hospital en Medellín).

Con una gran fama, su vida personal no pasa inadvertida. A través de sus redes sociales, la comunicadora comparte con sus seguidores algunos detalles de la relación que tiene con su familia.



En su cuenta de Instagram, la presentadora no es tímida, y muestra múltiples fotos con esposo su Juan Esteban Sampedro, el vicepresidente de entretenimiento de 'Caracol Televisión' y sus dos hijos Emilia y Cristóbal.



(Siga leyendo: Las emotivas lágrimas de Carolina Cruz e Iván Lalinde el Día de la Madre en 'Día a Día').



De hecho, sus seguidores no solo se enteran de sus grandes proyectos y estilo de vida, sino también de los logros de sus seres queridos, como es el caso de su hija que tiene 13 años.



Como una madre muy orgullosa, no duda en demostrar lo inteligente que es la preadolescente, que, al parecer, recibe constantes distinciones y honores por ser una de las mejores estudiantes y la número uno en su clase.

De hecho, el pasado mes de julio, Gómez publicó un 'post' felicitando a Emilia por certificarse en un programa especial en biociencia y medicina.



Sin embargo, parece que la ciencia no es la única de sus pasiones, pues también le gusta tejer, especialmente en croché.

Facebook Twitter Linkedin

Emilia tejiendo sus primeras creaciones Foto: Captura de pantalla Instagram: @apuntedecata



(Lea también: Video: ¿Sí se llama? Así le fue a Iván Lalinde imitando a Freddie Mercury en 'Día a Día' ).



Tan así, que ya tiene clientes de sus primeras creaciones en lana, según una 'instastory' de la presentadora, donde capturó a Emilia tejiendo una de sus obras.



Sin misterios, la presentadora confirmó que sus famosos compañeros, Carolina Soto y Juan Diego Vanegas están a la espera de su encargo.



Sin duda, Emilia tiene muchos talentos y sus padres la apoyan en cada proyecto que desee emprender.









Emprendimiento de una niña en condición de discapacidad





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias