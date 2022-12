Jota Mario Valencia es uno de los presentadores y periodistas más recordados por los colombianos, pues con su carisma y sentido del humor alegró las mañanas de los televidentes con su programa ‘Muy buenos días’.

En el 2019, Colombia recibió la triste noticia de que el ‘Jotica’, como le decían de cariño, había fallecido a causa de un paro cardiorrespiratorio. “El paciente había ingresado con una sintomatología neurológica que evolucionó de una manera negativa y producto de ello se desencadenó en la muerte del paciente por un paro cardiorrespiratorio", comentó en su momento Malka Irina Piña, gerente del Hospital de Bocagrande.



Han pasado más de tres años desde su partida, pero todavía su memoria vive en sus familiares, amigos y sus seguidores. Su hija, María José Valencia, suele ser muy activa en redes sociales y constantemente publica imágenes con su padre. Sin embargo, en esta ocasión conmovió a sus seguidores al revelar que en esta temporada de diciembre extraña a su padre más de lo normal.



En su cuenta oficial de Instagram, la joven publicó una galería de fotos de cuando ella y su hermano, Simón, eran pequeños y estaban celebrando la Navidad junto a su papá. Se les ve posando frente al árbol y luciendo unos gorros navideños.

“Feliz Navidad viejo mío. Para mí las Navidades jamás han sido importantes, lo fueron porque lo eran para ti y siempre te regalaba las mías. Hoy en día, es un día en el que me haces una falta infinita (más que lo normal). Estando aquí en un nuevo hogar, sin un solo mueble, solo puedo agradecer por mi esposo, por mi perrita y por las navidades que pasé a tu lado. Te amo y te extraño siempre”, escribió.



La publicación ha acumulado más de 3 mil 'me gusta' y en los comentarios sus seguidores han dejado palabras de cariño en memoria de Jota Mario.



“Ay mi jota Mario feliz navidad desde el cielo. Hermosos recuerdos”, “Se me aguaron los ojos”, “Él Señor derrame millones de bendiciones sobre ti y le regale mucha fortaleza en su corazón, tu papi es un Angelito que te acompaña siempre. Un Abrazote con mucho cariño”, “¡Muy buen ser humano ese padre tuyo!!! Dios lo tenga en su gloria”, se lee en los comentarios.

